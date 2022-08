Juan Ignacio Dinenno desconoce oferta del futbol de Arabia

Su semestre en números no ha sido el más destacado, pero Juan Ignacio Dinenno es aún el objeto de deseo de otros equipos. Recientemente, trascendió que sus servicios interesan en el futbol de Arabia Saudita y él ya se pronunció al respecto.

Antes de emprender su viaje a España para disputar el Trofeo Joan Gamper contra el FC Barcelona, el ariete descartó estar al tanto de una oferta desde el extranjero para hacerse con su carta.

“No, la verdad es que no sé nada. Como los sorprendió a ustedes, me sorprendió a mí. Obviamente (me veo con Pumas en el mediano plazo); si no, no estaría acá", dijo, a su llegada a la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Cuestionado acerca de si desea cumplir su contrato —renovado hace un par de meses— con la institución felina, el ‘Comandante’ careció de la contundencia que lo ha caracterizado desde su arribo a la Liga BBVA MX.

“El futbol es muy dinámico, pasan muchas cosas, pero realmente yo estoy y con la cabeza puesta acá. Hablar de acá a futuro no tiene ningún sentido, vamos por la Fecha 6”, complementó.

Esto dijo Andrés Lillini sobre Juan Dinenno

El director técnico universitario, Andrés Lillini, también también se refirió al tema y la postura que emitió no fue distinta a la del atacante argentino.

“Nadie me dijo nada, recién me enteré porque me escribieron, pero nadie me dijo nada. Sí cuento con él… Lo siento inquieto, pero seguro”, declaró el estratega, quien también aprovechó la reciente pretemporada para extender su vínculo con el Club Universidad Nacional.

En lo que va del presente torneo, Dinenno sólo ha marcado un tanto y las críticas de un sector de la afición se han multiplicado con el paso de los encuentros; sin embargo, también hay seguidores auriazules que defienden la permanencia de su referente en ataque.