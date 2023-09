Dinenno responde ante supuesto interés de Cruz Azul

Tras perder la titularidad en Pumas, los aficionados de Pumas han dudado de la permanencia de Juan Ignacio Dinenno en el club felino. Hace varias semanas se hablaba de la posible llegada de Dinenno a Cruz Azul pues había interés por él, algo que el mismo jugador Azul y Oro confesó. ¿Recibió o no oferta por la Máquina Cementera?

“Si es Cruz Azul u otros clubes pregúntaselo a quien se lo tengas que preguntar, yo soy un jugador, lo único que hago es venir a entrenar, cumplir con lo que tengo que hacer y después esas cosas que se dicen que pasan los que realmente tienen que dar las respuestas o realmente los que las tratan son otros”, dijo el argentino en entrevista para Azteca Deportes.

Dinenno aclara festejo de gol vs Tigres

Además, aprovechó para aclarar la celebración del gol ante Tigres luego de los rumores que lo colocaban fuera del club.

“Era un gol importante para mí, hace muchos partidos que no convertía, y el gesto fue porque se hablan muchas cosas y yo estoy con la cabeza en el club, y quiero lo mejor para el institución, yo realmente como objetivo personal que me he puesto desde el día que llegue, es no reprocharme nada el día que me vaya, que he estado distraído, no haberme brindado al 100% de cada entrenamiento y cada partido, después las cosas pueden salir bien o mal, pero si hay algo que no me quiero reprochar el día que me vaya de esta hermosa institución es nada, absolutamente nada”, mencionó el delantero felino.

También, se refirió a la llegada de otro delantero a la institución.

“A mí en lo personal ya sea delantero o cualquier otra posición que venga es bienvenido, sirve para que el equipo levante la productividad y eso hace que el equipo consiga los resultados, esto es una linda oportunidad para tener nuevos compañeros, experiencias y poder lograr mejores e importantes cosas”, sentenció el delantero universitario.

