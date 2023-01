Diogo pide disculpas tras fallar jugada de gol en el Pumas vs Xolos

Pumas y Xolos dividieron puntos en la Jornada 4 del Torneo Clausura 2023 de la Liga BBVA MX. Luego del empate sin goles en Tijuana, el delantero del cuadro del Pedregal, Diogo de Oliveira, ha pedido disculpas tras haber fallado una oportunidad clara de gol que pudieron significar los tres puntos para el equipo dirigido por Rafael Puente del Río.

Fue al minuto 75, que Diogo de Oliveira tuvo un mano a mano frente al guardameta de Xolos, no obstante, tras intentar quitarse al portero para definir, el delantero de Brasil fue derribado y la jugada, que fue revisada por un posible penal, fue anulada por el VAR.

Y es que el atacante no pudo definir de buena forma e incluso, tuvo oportunidad de dar el pase a Juan Ignacio Dinenno, quien pudo definir con el arco abierto.

“Hasta los mejores delanteros del mundo toman malas decisiones. Hoy yo tomé una mala decisión y pido disculpas para la afición de Pumas. Para los que saben de futbol y para los que quieren mi malo (sic), gracias por los mensajes, solo me dejan más fuerte”, fueron las palabras de Diogo mediante su cuenta de Instagram.

Durante el Torneo Clausura 2023, Diogo de Oliveira ha disputado cuatro partidos, siendo titular en dos compromisos y marcando un gol.

Arturo Ortíz también pide disculpas tras ser expulsado

Por otra parte, Arturo Ortíz también ha salido a pedir disculpas a través de sus redes sociales. El zaguero de Pumas fue expulsado al minuto 40.

“Los que me conocen saben que no soy un tipo malaleche , la gente que sabe de futbol saben que hay jugadas donde no se alcanza a bajar la pierna y esta fue una de ellas jamás con mala intención”, fue el mensaje del ‘Palermo’ mediante Twitter.

Para la Jornada 5 del campeonato, el Club Universidad Nacional recibe al Atlas en el Estadio Olímpico Universitario el 5 de febrero.

