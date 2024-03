La mano y la expulsión han marcado todo para Atlas

Las Águilas del América siguen demostrando el gran nivel en el que se encuentran y golearon 5-1 a los Rojinegros del Atlas en el Estadio Jalisco, por lo que para el conjunto de los Zorros fue una noche muy complicada, así lo calificó el director técnico del cuadro tapatío, Beñat San José.

Hemos jugado en inferioridad contra el campeón: Beñat San José

“Es una noche difícil, pero bueno, hemos jugado en inferioridad contra el campeón, es un gran equipo, un 11 inicial muy fuerte, los que entran son titulares, marcan diferencias, con uno menos es muy difícil, la expulsión marcó todo, nosotros siempre hemos dado la cara, los jugadores intentaron defender de la mejor manera, esos contragolpes son de máximo nivel, top, íbamos a sufrir, el vestuario está dolido, dolido por la expulsión, antes hubo una mano, mi opinión creo que no se debe de permitir que se controle con la mano en el área, es una jugada que no venía con el gol y la expulsión. Nosotros hemos atacado muchísimo, tuvimos el palo que nos hubiera puesto en ventaja, hemos atacado con coraje, la expulsión ha marcado todo, contra un equipo de esta calidad, que lleva tiempo juntos, es muy difícil, animar a los jugadores y seguir trabajando un partido muy difícil”, puntualizó el estratega español.

Por otro lado, Beñar San José aseguró que el resultado se magnificó debido a quedarse con un hombre menos al final de la primera parte con tras la expulsión del defensor peruano Anderson Santamaría.

“Con uno menos es muy difícil, el planteamiento que he tenido es seguir con la pelota, tener ocasiones, no quería que nos metiéramos atrás sin generar efectivos arriba, quitando a los creativos, he mantenido a Mateo, a Fulgencio, a Edu, con laterales ofensivos, sabía los riesgos, pero no quería defender sin generar futbol, es verdad que llevamos una racha que no encontramos la victoria, es algo que el equipo arrastra, debemos darle la vuelta, con circunstancias difíciles, siempre que hemos estado 11 contra 11 somos competitivos, estamos cerca de la victoria, hay que intentar terminar enteros, es difícil así, debemos darle la vuelta, primero vamos a hacerlo con l estilo que estamos haciendo, es una noche difícil, sin duda”, destacó Beñat.



Con este resultado las Águilas del América llegan a 21 unidades y permanecen en el tercer sitio general, mientras que los tapatíos están en el fondo de la tabla en el lugar 15 con sólo 9 puntos luego de de 10 partidos.