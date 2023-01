La disculpa de Gabriel Caballero tras ser goleado por América

El Mazatlán llegó al partido de la Jornada 4, contra el América, sin el cartel de favorito; sin embargo, perder 6-0 supuso una caída más estrepitosa de lo que se pudo haber presupuestado en la antesala del encuentro, por lo que el director técnico de los sinaloenses, Gabriel Caballero, ofreció una disculpa al término del duelo.

“Me siento muy apenado con la institución, con la afición. Cuando un resultado es así, no hay mucho que decir. No fue el equipo de Mazatlán. Lo que pasó hoy fueron muchos errores y habrá que hablar de una goleada. No hay muchas conclusiones que sacar más que la pena que siento”, dijo en conferencia.

El timonel consideró que, a pesar del abultado marcador, no todo lo realizado por sus pupilos le pareció malo y compartió un análisis sobre el lapso en el que el juego tomó un marcado rumbo en favor del equipo local.

“Los primeros 30 minutos, estábamos bien, parejo, con buena posesión, teníamos llegada, pero después del primer gol, hubo muchas desatenciones y, en cinco minutos, nos hicieron tres goles, ese fue un golpe muy fuerte. Recompusimos; en el segundo tiempo, el equipo volvió a tener calma, pero, con un resultado amplio, era difícil volver al 100 por ciento. Intentamos, llegamos, tuvimos oportunidades, pero es un golpe fuerte, me duele mucho”, explicó.

Gabriel Caballero ya piensa en el siguiente partido

El entrenador de los cañoneros tuvo palabras de reconocimiento para el adversario y, lejos de bajar los brazos, aseguró que pondrán su enfoque en los próximos compromisos para revertir un arranque de torneo que los tiene en la última posición de la tabla.

“Siempre el equipo jugó bien y hoy, gran parte no, tuvimos muchos errores. Creo que algunos accidentes que pasan cuando es una goleada y la contundencia del rival, que tiene una calidad de jugadores importante. Nosotros siempre tenemos otra cara y hoy no nos alcanzó. Por momentos, intentamos jugar bien, el marcador te dice otra cosa. No queda mas que digerir lo más rápido posible y volver a lo nuestro, a las bases”, finalizó.