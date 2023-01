Fernando Ortiz descarta problemas de vestuario en el América

El América inició el Clausura 2023 con tres empates (dos de ellos, en el Estadio Azteca), que supusieron malestar en el entorno y una urgencia que sólo fue eliminada tras el aplastante triunfo sobre el Mazatlán. El entrenador azulcrema, Fernando Ortiz dio calma a quienes consideran que la victoria fue una bocanada de oxígeno o una inyección de ánimo.

“El vestuario nunca estuvo mal, siempre estuvo bien. En los partidos anteriores, no fuimos tan concretos como hoy y eso nos aumenta la posibilidad de golear. Tengo a los jugadores en este momento metidos y el que esté dentro sabe que debe hacer el partido que diagramamos en la semana. No importan los nombres, el equipo responde siempre”, comentó, al término del encuentro.

El ‘Tano’ reconoció que, del choque con los cañoneros, elige las formas sobre el abultado marcador y aplaudió la insistencia de sus dirigidos.

“Trabajamos para esto, no para golear todos los partidos, pero sí para tener ese volumen de juego. Hoy, en 10 minutos convertimos tres goles. En la semana, trabajamos, planificamos e intentamos siempre en casa ser más protagonistas”, reflexionó.



Fernando Ortiz defiende a Diego Valdés

Uno de los futbolistas más señalados por la afición a lo largo de las tres primeras fechas del torneo fue el chileno Diego Valdés, autor del segundo tanto del juego y cuyo nivel salió a relucir, por fin, frente a la escuadra de la Perla del Pacífico.

“Diego no tiene que demostrar nada a nadie, debe demostrar, en la semana, que tiene que estar. Mi cabeza está tranquila y, cuando no lo esté y tome decisiones incorrectas, no será forma de darle al jugador la confianza”, apuntó el estratega.

Cuestionado acerca de la posibilidad de añadir más refuerzos o dar salida a algún elemento, Ortiz sentenció: “Estoy conforme con la plantilla que tengo. Las decisiones que tomen fuera serán de la directiva, pero yo estoy feliz con la plantilla que tengo”.