Los Chiefs dispuestos a ser los villanos del Super Bowl

Los campeones Kansas City Chiefs se encuentran listos para ocupar el rol de villanos en el Super Bowl LVIII, así lo señalaron Chris Jones y Travis Kelce en la llamada ‘Noche de Medios del Super Bowl’

“Absolutamente, por alguna razón todos nos amaban, solíamos ser uno de los equipos favoritos. Ahora todo el mundo dice que estamos listos para que los Chiefs pierdan; no sé por qué, pero está bien, pueden seguir odiando, estamos listos para tener ese papel y salir a ganar”, señaló Chris Jones, líder en capturas de mariscal de campo de Kansas City.

Por su parte, Travis Kelce apuntó, “El caos, el revuelo, todo esto hace de este escenario el más grande del mundo y estamos listos para ello. Estoy disfrutando la experiencia y todo eso de ser el malo la hace más especial ahora mismo”

Travis Kelce asegura que Taylor Swift ha ayudado al equipo

Kelce también habló sobre lo bien que le ha caído al equipo la relación que tiene con la estrella del pop, Taylor Swift, quien se espera lo acompañe en el ‘Gran Partido’.

“Taylor tiene una base de fanáticos increíble que la apoya a todos lados a los que va; ha sido divertido reunir a los ‘Swifties’ y ‘Chiefs Kingdom’ y abrirlos al mundo del futbol. Es genial simplemente experimentar todo esto”, adjuntó el ala cerrada considerado por muchos el mejor de la NFL.

Kansas City buscará ganar su tercer Super Bowl en este siglo y el cuarto de su historia. A diferencia de los dos anteriores, en los que vencieron a los 49ers en el Super Bowl LIV, y a los Eagles el año pasado, ahora no llegan como el favorito, algo con lo que su quarterback, Patrick Mahomes, no está de acuerdo.

“Nunca me siento como el desvalido, quizá fuimos los desvalidos en el Super Bowl del año pasado, pero no hoy. Estoy orgulloso de volver aquí. Se trata de intentar encontrar una manera de terminar el trabajo, sabemos que no será fácil, pero ya hemos estado aquí", explicó Mahomes, dos veces Jugador Más Valioso del Super Bowl.