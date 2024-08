¿Qué se necesita para tener final entre Alcaraz y Djokovic en París?

Dos pasos nos separan de la final soñada en los Juegos Olímpicos de París 2024, uno lo tendrá que dar Novak Djokovic, el otro Carlos Alcaraz. Los hombres que apenas se vieron las caras en el duelo por el campeonato de Wimbledon, podrían volverse a encontrar muy pronto. El serbio venció a Stefanos Tsitsipas para instalarse en las semifinales, mientras el ibérico se encargó de Tommy Paul.

Alcaraz vive uno de los mejores momentos de su joven carrera, pues a pesar de haber caído en los dobles junto a Rafael Nadal, viene de triunfar en Roland Garros y sobre el césped del All England Club. Justamente fue en la capital inglesa donde se impuso a ‘Nole’ por segunda ocasión consecutiva para levantar su cuarto trofeo de Grand Slam. Es el semifinalista olímpico más joven desde Djokovic en el 2008.

Tal como hizo ‘Carlitos’ ante Paul, el tenista balcánico supo sobreponerse a la adversidad en su choque con Tsitsipas. El dueño de 24 títulos grandes se llevó el primer set sin problemas pero en el segundo parcial estuvo abajo por cuatro juegos e incluso fue atendido por una aparente lesión en la rodilla. Como ha sucedido infinidad de veces, apeló a la heroica y cerró el compromiso en la muerte súbita.

Lamentablemente, la molestia podría dejar al número dos del mundo fuera de la competición. “Ahora mismo me falta información, no puedo decir nada. Lo primero que haré será reunirme con mi equipo médico y hacerme algunas pruebas para ver la situación. En principio, lo positivo es que he sido capaz de reunir las herramientas para terminar el partido, pero también pude terminar el partido de octavos de final en el último Roland Garros y finalmente no pude presentarme al siguiente partido”, dijo Djokovic.

Antes de pensar en la final, ‘Nole’ deberá vencer a Lorenzo Musetti y Alcaraz tiene una cita con el canadiense Felix Auger-Aliassime. El español sale a la acción a las 05:30 horas, tiempo del centro de México, del viernes 2 de agosto, el serbio no antes de las 11:00 horas.

El historial entre Carlos Alcaraz y Novak Djokovic

El frente a frente entre Carlos Alcaraz y Novak Djokovic está empatado a tres victorias por bando. Se enfrentaron por primera vez en las semifinales del Masters 1000 de Madrid de 2022, con victoria para el joven talento, y por última en la final de Wimbledon hace unas semanas, también con triunfo para el español.

