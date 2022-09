Dmitry Bivol descarta la revancha con Canelo Álvarez por este motivo

Pese a que la afición espera un segundo choque de gigantes, parece que la pelea no tendría lugar. Dmitry Bivol, campeón de la AMB en 175 libras, ha descartado la revancha ante Canelo Álvarez, pues en apariencia el mexicano no está dentro de sus planes.

En mayo pasado Dmitry Bivol derrotó por la mínima diferencia a Canelo Álvarez, por decisión de los jueces, y se esperaba que luego de que Saúl culminara su trilogía ante Gennady Golovkin, volvieran a medirse, pero en apariencia esto no ocurriría.

¿Por qué Bivol no quiere la revancha con Canelo Álvarez?

En entrevista con ‘BoxingScene’, el boxeador ruso confesó que volver a pelear con el mexicano no le traería ‘nada nuevo’ a su carrera, más que dinero, mismo que según sus palabras ‘no necesita’, por lo que el segundo enfrentamiento en contra de Canelo Álvarez no llegaría.

“Tengo mi propio camino. Le gané y ahora me alegro de poder seguir adelante. No necesito esta revancha con Canelo. Tal vez para ganar dinero, pero no es mi objetivo principal pelear con él. Por supuesto, el dinero es una de las cosas principales, pero no es lo más importante. Si solamente pensara en dinero, no estaría aquí”, dijo el ruso.

Pese a que la revancha ante Saúl podría darse en un futuro, Dmitry Bivol afirmó que su mente está puesta en el Zurdo Ramírez, boxeador que lo retará por el título de la AMB en noviembre próximo, siendo otra pelea muy interesante.

“No sé si habrá una revancha. Por ahora, no importa. Estoy centrado en Zurdo, ya que es un oponente peligroso y tengo que vencerlo”, sentenció.

Dmitry Bivol se medirá ante Gilberto Ramírez el próximo 5 de noviembre, en Abu Dabi, Emiratos Árabes, pelea que será vital para conocer si podría haber una revancha ante Canelo Álvarez o ya no, tomando en cuenta que Saúl no quiere pelear con el Zurdo.