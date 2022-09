Equipo de Bivol manda mensaje a Canelo a horas de pelear con Golovkin

Canelo Álvarez está por medirse en una pelea de alto impacto ante Gennady Golovkin, siendo el tercer combate entre estos boxeadores, pero previo a este tiro, el equipo del ruso Dmitry Bivol, quien le ganó a Saúl en mayo pasado, le ha mandado un polémico mensaje.

Se rumora que si Canelo Álvarez llega a ganar a Gennady Golovkin y el ruso vence al Zurdo Ramírez, entonces podríamos tener la revancha entre estos dos peleadores, aunque no se sabe si sería en las 168 libras o 175, pero si alguno llegara a perder, todo se vendría abajo.

Canelo Álvarez, el único mexicano campeón en 4 divisiones distintas

El mensaje del equipo de Bivol para Canelo Álvarez

En entrevista con ‘Boxingscene.com’, Kornilov, manager del monarca de las 175 libras, confesó que llegó a sus oídos lo que dijo Canelo Álvarez hace unos días, donde el mexicano afirmó que si Bivol llega a perder ante el Zurdo Ramírez, no buscaría la revancha.

Tras esto, Kornilov se la quiso devolver a Canelo Álvarez y comentó que si él llega a caer ante Gennady Golovkin, no le verían caso buscar la revancha ante Dmitry Bivol, pues en ese virtual caso ya no sería monarca unificado en las 168 libras.

MexSport via ED MULHOLLAND/MATCHROOM/MexSport via ED MULHOLLAND/MATCHROOM (L-R), Dmitry Bivol (RUS) and Saul -Canelo- Alvarez (MEX) during the Boxing match for the WBA World Light Heavyweight Championship, at T-Mobile Arena in Las Vegas, Nevada, on May 7, 2022.



(I-D), Dmitry Bivol (RUS) y Saul -Canelo- Alvarez (MEX) durante la pelea de Box por el Mundial WBA del peso semipesado, en el T-Mobile Arena de Las vegas, Nevada, el 07 de mayo de 2022.

“Si Canelo pierde contra Golovkin, entonces no buscaremos la revancha contra él tampoco. Escuché que él no va a pelear con Bivol si pierde con (Zurdo) Ramírez. Si pierde con Golovkin, entonces no pelearemos con él porque ya no sería atractivo”, dijo el equipo del ruso.

Finalmente el equipo de Dmitry Bivol manifestó que no hay nada firmado que los obligue a tener la pelea con Canelo Álvarez, pues habría documentos que facilitarían la revancha, más no hay algo pactado, por lo que si cae ante Golovkin, no sucedería el segundo capítulo.

“No hay obligación de que ocurra la revancha. Podemos hacer que pase, sí, tenemos un acuerdo para que pueda ocurrir. En nuestra alianza con Matchroom podemos hacer que funcione. Es una pelea con mucho dinero. Pero si pierde con Golovkin, no es una pelea tan grande y podemos ir a pelear contra alguien más”, sentenció.