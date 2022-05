Bivol se arrepiente de la revancha contra Canelo Álvarez en 168 libras

Después de ilusionar a los aficionados de tener una revancha en las 168 libras, Dmitry Bivol se habría echado para atrás y no cree que esto se vaya a dar, pues considera que ‘no podría dar el paso’, así que Canelo Álvarez, quizá, tendría que pelear nuevamente con los semipesados.

Canelo Álvarez cayó por decisión unánime el pasado 7 de mayo, donde el peleador mexicano lo dejó todo en el ring pero no tuvo el voto de los jueces, obteniendo así su segunda derrota a nivel profesional, pero con ganas de revancha.

Te puede interesar: VIDEO: Las duras palabras de Eddy Reynoso a Canelo Álvarez en round 12

Represento a México al enfrentarme a Bivol: Canelo Álvarez

Bivol no ve la revancha con Canelo Álvarez en 168 libras

En entrevista con ‘The DAZN Boxing Show’, Dmitry Bivol admitió que después de la pandemia de Covid-19, donde él se vio afectado, subió algo de peso y se ha mantenido en la división de los semipesados (175 libras) y bajar a supermediano (168 libras) no sería del todo factible.

“No estoy seguro al 100% de pelear en las 168. Antes del coronavirus estaba seguro de poder hacerlo pero después de la pandemia aumenté de peso un poco. Demasiado comer... Comer y no pelear”, mencionó el ruso.

REUTERS

Pese a estas declaraciones, Dmitry Bivol comentó que podría entablar comunicación con el equipo de Canelo Álvarez y ver si la pelea podría darse en estas condiciones, aunque reitera que no es definitivo.

“Podemos hablar de eso, de pelear la revancha en las 168 libras, ya sabes, con el equipo de Canelo. Podemos hablarlo. No es 100% seguro que pelearé en 168. No, pero podemos hablar de eso”, dijo Dmitry Bivol.

Ojo, el que la revancha no vaya a ser en 168 libras no quiere decir que no se vaya a dar, pues Canelo Álvarez podría incursionar una vez más a la división de los semipesados y buscar el título mundial de la AMB que ostenta Bivol, pero para eso falta un tiempo.

Te puede interesar: VIDEO: Dmitry Bivol muestra sus heridas tras pelea con Canelo Álvarez