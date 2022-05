Bivol lanza reto a Canelo; bajaría a 168 libras por todos sus títulos

Tras una aguerrida pelea en la T-Mobile Arena, parece que la revancha entre Canelo Álvarez y Dmitry Bivol no estaría del todo lejana, pues el ruso le ha lanzado un reto a Saúl, pues asegura que ahora él bajaría a 168 libras pero siempre que el mexicano ponga en juego todos sus títulos.

Canelo Álvarez es uno de los mejores peleadores libra por libra del mundo y la afición confía en que regresará más fuerte y con la mano en alto, por ello esperan la revancha ante Dmitry Bivol y el ruso está dispuesto.

Represento a México al enfrentarme a Bivol: Canelo Álvarez

El reto de Bivol para Canelo Álvarez y su títulos

En palabras para ‘Fight Hub TV’, Dmitry Bivol aseguró que está dispuesto a un segundo capítulo ante Saúl Álvarez y podría ser en la división de los supermedianos, en 168 libras, que sería un peso más cómodo para ambos pero se firmaría siempre que los 4 títulos del mexicano se expongan.

“No sé si debemos armar pronto la revancha (contra Canelo). La veo en 168 libras por todos los cinturones, desde luego, es bueno, ¿por qué no? (...) Tal vez pueda llegar a 168 (libras). Antes de la pandemia estaba al 100% y podía llegar al peso, pero el Coronavirus me dio más peso, estaba sentado en casa, aumentando mi grasa”, dijo el ruso.

Bivol comenta que para que esta pelea se pacte deben iniciar nuevas negociaciones, ya que cree que pueden llegar a un buen arreglo donde ambos salgan beneficiados, además de que la revancha por sí sola ya sería muy atractiva.

“La revancha la tomaríamos sin problema, pero hagamos una nueva negociación. Tomé esta pelea sin un acuerdo muy extenso, fue una oportunidad y la agarramos, no consideramos nada más pese a que yo era el campeón y Canelo Álvarez era el retador”, sentenció Dmitry Bivol.

Canelo Álvarez comentó que se preparará física y mentalmente para su próxima pelea, donde ve a Bivol y aceptó que buscaría la revancha, por lo que en 168 libras, que es un peso más natural para él, sería buena opción, donde podría reafirmar que es el ‘Rey de la categoría’.