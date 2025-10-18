deportes
Nota

Los Dodgers avanzan a su segunda Serie Mundial de manera consecutiva con una actuación histórica de Ohtani

El jugador japones de 31 años logro 10 ponches en 6 entradas, y bateó tres jonrones

Redacción Azteca Deportes
Otros Deportes
Los Dodgers defenderán su título al regresar a la Serie Mundial en la presente campaña. Los angelinos vencieron 5-1 a los Cerveceros de Milwaukee, que fueron barridos en la serie.

Shohei Ohtani, el MVP, tuvo una noche perfecta, en la cuál conectó tres jonrones, lanzó seis entradas, registró 10 ponches y no permitió carreras.

Los Ángeles se convirtieron en el primer equipo en ganar dos títulos de Serie de Campeonato consecutivos desde Filadelfia en 2009. El equipo regresa a la Serie Mundial por quinta vez en nueve temporadas e intentará convertirse en el primer conjunto en repetir como campeón desde que los Yankees de Nueva York ganaron tres Series Mundiales consecutivas entre 1998 y 2000.

Los Dodgers nunca habían barrido una Serie de Campeonato de la Liga Nacional en sus 16 apariciones previas. Avanzan a la Serie Mundial por 23.ª vez en la historia de la franquicia, incluyendo 14 títulos desde que se mudaron de Brooklyn a Los Ángeles. Solo los Yankees de Nueva York han participado más veces en el Clásico de Otoño (41).

Inicio de la Serie Mundial

Los Ángeles tendrá una semana libre antes de que la Serie Mundial comience el próximo viernes, aún sin conocer rival. Podrán enfrentar a los Marineros de Seattle o a los Azulejos de Toronto. La serie de la Liga Americana lleva una ventaja de 3-2 a favor de los de Toronto y continuará el domingo en el Rogers Centre, en Toronto, Ontario, Canadá.

Los Angeles Dodgers
MLB
Milwaukee Brewers
