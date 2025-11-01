deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
Home Run Azteca
Nota

La razón por la que Fernando Valenzuela le podría dar la Serie Mundial a los Dodgers

Dodgers de Los Ángeles podrían escribir una nueva página dorada en su historia al conquistar la Serie Mundial en un día tan importante para el club este sábado 1 de noviembre

Fernando Valenzuela
@Dodgers
Fernando Campos
Home Run Azteca
Compartir

El equipo de los Dodgers de Los Ángeles podrían escribir una nueva página dorada en su historia al conquistar la Serie Mundial… y no en un día cualquiera. La posible coronación del equipo californiano sería este sábado 1 de noviembre, fecha profundamente simbólica ya que es el Día de Fernando Valenzuela, instaurado oficialmente por el estado de California en honor al legendario lanzador mexicano.

El adiós de una leyenda: El Hijo del Santo tendra su ultimo Round

La coincidencia no podría ser más oportuna. El 1 de noviembre no solo marca el día que nació Valenzuela, sino que también es el primer aniversario luctuoso del “Toro de Etchohuaquila”, quien falleció en octubre de 2024. En reconocimiento a su legado, el Congreso de California declaró esta fecha como un día oficial para honrar su impacto en el deporte y la comunidad mexicoamericana.

También te puede interesar:

Los Ángeles, que forzaron el séptimo juego de la Serie Mundial tras vencer a los Blue Jays en Toronto este viernes, tienen la oportunidad de lograr el primer bicampeonato en la historia de la franquicia justo en la jornada dedicada a su ídolo mexicano. El espíritu de Fernando Valenzuela, quien revolucionó el beisbol en los años 80 con su carisma, talento y conexión con la afición latina, parece seguir presente en el equipo.

La organización de los Dodgers ha rendido tributo al legendario’34’ con videos conmemorativos y una ofrenda floral en el Dodger Stadium, que permanece abierta al público durante el fin de semana.

Valenzuela no solo fue un ícono deportivo, sino también un símbolo de identidad para millones de latinos en Estados Unidos. Su legado trasciende el montículo: fue el primer mexicano en ganar el premio Cy Young y el Novato del Año en la misma temporada (1981), y su impacto cultural llevó a que los Dodgers se convirtieran en el equipo favorito de la comunidad mexicoamericana.

Si los Dodgers logran levantar el trofeo este sábado, no será solo una victoria deportiva. Será un homenaje al hombre que cambió para siempre la historia del equipo y del beisbol en ambos lados de la frontera.

Los Angeles Dodgers
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!
Fernando Campos

Autor / Redactor

Fernando Campos

Te Recomendamos

Thumbnail
Home Run Azteca
Entrevista: Salvador Escobar Nuevo presidente de Liga Arco Mexicana del Pacífico
DEPORTVXPRESS.jpg
Home Run Azteca
MVP Marmolejos, pitcher Contreras y el manager Lorenzo Bundy | Serie del Rey LMB 2025 DEPORTV
Thumbnail
Home Run Azteca
Entrevista a Santiago Harp en la Serie del Rey 2025 | Visión escarlata tras el título 18 de Diablos Rojos
Thumbnail
Home Run Azteca
Entrevista a Don Alfredo Harp en la Serie del Rey 2025 | El legado detrás del título 18 de Diablos Rojos
Thumbnail
Home Run Azteca
Horacio de la Vega habla sobre el futuro de la LMB | Serie del Rey 2025 y legado escarlata
Thumbnail
Home Run Azteca
Carlos Sepúlveda: ‘Este título es para la afición’ | Entrevista en la Serie del Rey 2025
Thumbnail
Home Run Azteca
Entrevista a Allen Córdoba en la Serie del Rey 2025 | El héroe del bicampeonato con Diablos Rojos
Thumbnail
Home Run Azteca
Julián Ornelas y su mamá hablan tras el título 18 | Serie del Rey 2025 con alma escarlata
Thumbnail
Home Run Azteca
Entrevista a Haper Gamboa en la Serie del Rey 2025 | El capitán bicampeón habla claro
TOP5HRUNMINIS2 (3).jpg
Home Run Azteca
Alejandra Orozco lanza la primera bola y habla del beisbol mexicano | Serie del Rey 2025
×
×