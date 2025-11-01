La razón por la que Fernando Valenzuela le podría dar la Serie Mundial a los Dodgers

El equipo de los Dodgers de Los Ángeles podrían escribir una nueva página dorada en su historia al conquistar la Serie Mundial… y no en un día cualquiera. La posible coronación del equipo californiano sería este sábado 1 de noviembre, fecha profundamente simbólica ya que es el Día de Fernando Valenzuela, instaurado oficialmente por el estado de California en honor al legendario lanzador mexicano.

La coincidencia no podría ser más oportuna. El 1 de noviembre no solo marca el día que nació Valenzuela, sino que también es el primer aniversario luctuoso del “Toro de Etchohuaquila”, quien falleció en octubre de 2024. En reconocimiento a su legado, el Congreso de California declaró esta fecha como un día oficial para honrar su impacto en el deporte y la comunidad mexicoamericana.

Los Ángeles, que forzaron el séptimo juego de la Serie Mundial tras vencer a los Blue Jays en Toronto este viernes, tienen la oportunidad de lograr el primer bicampeonato en la historia de la franquicia justo en la jornada dedicada a su ídolo mexicano. El espíritu de Fernando Valenzuela, quien revolucionó el beisbol en los años 80 con su carisma, talento y conexión con la afición latina, parece seguir presente en el equipo.

La organización de los Dodgers ha rendido tributo al legendario’34’ con videos conmemorativos y una ofrenda floral en el Dodger Stadium, que permanece abierta al público durante el fin de semana.

Valenzuela no solo fue un ícono deportivo, sino también un símbolo de identidad para millones de latinos en Estados Unidos. Su legado trasciende el montículo: fue el primer mexicano en ganar el premio Cy Young y el Novato del Año en la misma temporada (1981), y su impacto cultural llevó a que los Dodgers se convirtieran en el equipo favorito de la comunidad mexicoamericana.

Si los Dodgers logran levantar el trofeo este sábado, no será solo una victoria deportiva. Será un homenaje al hombre que cambió para siempre la historia del equipo y del beisbol en ambos lados de la frontera.

