Torrent asegura que el Monterrey le ayudó al América a empatar

Tras dejar ir una ventaja de dos goles en casa, Domenec Torrent, director técnico del Monterrey, consideró que su equipo facilitó el empate 2-2 frente al América al retroceder en exceso durante la segunda mitad. El estratega señaló que la postura defensiva permitió la reacción de los visitantes en el Estadio BBVA.

“La segunda parte no sé por qué estábamos muy atrás. He visto las estadísticas y nos tiraron 16 corners, defendimos 15 bien. No podemos jugar así, tienes que tener el balón como hicimos en el primer tiempo. En el segundo tiempo, desde el minuto 60, el equipo se metió muy abajo. Cuando empatas un partido contra un equipo como América, que decían que estaba en crisis, se les olvida rápido el éxito o fracaso, pero no te puedes meter atrás, porque ellos tienen calidad y, si juegas con gente rápida arriba, lo puedes hacer”, dijo en conferencia.

Torrent busca a su mejor Rayados

El español recalcó que, pese a haber perdido el liderato momentáneamente, la prioridad es encontrarse con su mejor forma una vez que se aproxime la fase de eliminación directa en el futbol mexicano. Para ello, utilizó algunas referencias que atañen a épocas en las que él no estaba muy familiarizado con la Liga BBVA MX.

“Falta mucho. Es llegar de óptima forma. Monterrey, cuando fue campeón con Mohamed, calificó octavo el último día y fue campeón; América recientemente. Es como llegar a la parte final, a quién recuperas, quien está en forma. Es un proceso que nos ayuda a llegar bien a ese momento”, explicó.

A su vez, valoró la importancia de rotar el plantel en una semana de doble actividad y compartió sus primeras impresiones de lo hecho por el nuevo refuerzo regiomontano, Anthony Martial.

“Hay jugadores que han hecho un esfuerzo grande y estamos a cuatro días de Toluca y seis de Santos. Haremos rotaciones. Con Anthony, es día a día, no ha dormido por el jetlag, lo tienes más cuando vienes de Europa. Yo he hablado con él, me dijo que estaba para ayudarme, durmió cuatro horas. Es poco a poco y, cuando él me diga, porque venía entrenado, había jugado 60 minutos en un amistoso, no estaba parado. Lleva tres días con nosotros y seguro nos va a ayudar”, indicó.

Finalmente, sobre el adversario en turno y de vuelta en su inconformidad, sentenció: “No quitaré méritos a América, es uno de los grandes, no digo ninguna barbaridad y es un equipo que me asustaba porque (decían que) estaba en crisis. América es América, puede venir perdiendo partidos, pero es América y hoy les ayudamos, son las dos cosas. No les quitaré mérito, pero nosotros lo pudimos hacer mejor”.

