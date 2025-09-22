Chivas lo compró un día en 5 millones de dólares, pero lo corrieron por hacer fiestas

José Juan Vásquez llegó a Chivas en 2016 por 5 millones de dólares, luego de brillar con León al conseguir un bicampeonato y de disputar el Mundial de Brasil 20214 con la Selección Mexicana. “Gallo”, quien anunció su retiro en este 2025 , fue pieza fundamental en el mediocampo del Rebaño, pero su salida fue inesperada, ya que la directiva lo separó del plantel por organizar una fiesta, cuando había restricciones por la pandemia de la COVID-19.

“Gallo” fue separado del plantel por indisciplina en octubre de 2020, junto a sus compañeros Alexis Peña, Eduardo López y Dieter Villalpando. Este último fue el más señalado, pues fue acusado de presunta agresión sexual . Debido a lo anterior, el mediocampista salió por la puerta de atrás del conjunto rojiblanco, pese a que fue pieza fundamental en la obtención de 3 títulos.

@gallo23vasquez José Juan Vásquez salió de Chivas debido a que organizó junto a sus comáñeros una fiesta, cuando había restricciones por la pandemia de la COVID-19

El ocaso de la carrera de José Juan Vásquez tras su salida de Chivas

José Juan Vásquez tuvo una gran carrera que fue en ascenso, pues jugó con León en la Segunda División de México, hasta lograr llevar al equipo a la Liga BBVA MX, en la que se coronó con un bicampeonato. Sus grandes actuaciones propiciaron a que fuera convocado por la Selección Mexicana, e incluso disputó el Mundial de Brasil 2014.

“Gallo” llegó a Chivas en 2016 y se fue a finales de 2020, fue entonces que su carrera comenzó a decaer, pues deambuló por varios equipos sin pena ni gloria. El mediocampista, antes de salir del Guadalajara, fue prestado a Santos Laguna, donde estuvo un par de años, para finalmente llegar a Toluca.

Vásquez, con los Diablos Rojos no tuvo el rendimiento esperado, por lo que un año después se fue a Xolos de Tijuana, su último equipo en Primera División. Lo anterior, ya que el ahora exfutbolista le tocó jugar en la Liga de Expansión MX con Cancún FC y Celaya.

José Juan jugó por última vez en el Aucas de Ecuador durante un semestre. Después de su paso por el futbol sudamericano, se quedó sin club y en días posteriores anunció su retiro definitorio del futbol profesional. Actualmente, “Gallo” participa en la llamada talacha con diferentes equipos.