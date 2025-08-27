De muy criticado a estar cerca de hacer historia en Rayados

Tras superar las críticas que recibió en sus primeras semanas, ahora el técnico Domènec Torrent tiene a los Rayados en lo más alto de la tabla general del Apertura 2025, y además muy cerca de dos marcas históricas que hay en el club.

Te puede interesar: El ‘dolor de cabeza’ que afecta a Gabriel Milito en la preparación de Chivas vs Cruz Azul

La “Pandilla” llegó a cinco victorias en fila después del contundente resultado de 3-0 a favor ante el Necaxa en el pasado fin de semana, lo que lo posicionó con 15 puntos y un balance de 13 goles a favor por 7 en contra.

¡Héroes de la Jornada 6! Las figuras que brillaron en el Apertura 2025 | Los Protagonistas

Torrent va por un récord en Rayados

Con esto acecha el récord del mejor inicio en torneos cortos, el cual lo ostenta el técnico Víctor Manuel Vucetich cuando en el Clausura 2023 logró 21 puntos en las primeras ocho jornadas. Mientras el segundo mejor arranque en la era moderna lo presume Antonio Mohamed cuando en el Apertura 2017 alcanzó los 20 puntos en el mismo lapso de fechas.

Así que en caso de que los Rayados de Torrent logren sacar dos triunfos en sus siguientes partidos, llegarían a las 21 unidades, con las que empatarían esta marca del club.

El otro récord

El estratega español también cuenta con la oportunidad de buscar igualar o superar el récord de más victorias de manera consecutiva para la institución, el cual se remonta a la ya lejana temporada 1963-1964 en la que dirigidos por Roberto Scarone hilaron ocho ganados.

Mientras que en torneos cortos, la mejor racha es del “Rey Midas” cuando en el Clausura 2023 impuso siete triunfos en fila, que además lo llevó a terminar el torneo con 40 puntos, lo cual también es una marca del Monterrey.

Los próximos duelos para el conjunto regiomontano serán de visitante ante el Puebla y el Querétaro, posteriormente recibirán al América en casa; con el reto de tratar de siquiera igualar alguna de estas marcas que parecían inalcanzables.

Te puede interesar: Barcelona o Real Madrid: dónde triunfaría realmente Gilberto Mora, según la IA