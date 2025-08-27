Barcelona o Real Madrid: dónde triunfaría realmente Gilberto Mora, según la IA

Gilberto Mora sigue impresionando a propios y extraños debido a su gran juego, pues en el Apertura 2025 suma 3 goles en 5 partidos como titular, pese a que es mediocampista. A la nueva joya del futbol mexicano le queda 1 año y media en Xolos de Tijuana, según Sebastián Abreu , por lo que surgió la duda de si le iría mejor en Barcelona o Real Madrid, ya que en las últimas horas corrió el rumor de un posible interés de los merengues.

De acuerdo con la Inteligencia Artificial (IA), Mora triunfaría en Barcelona, pues su estilo de juego se adecúa al del club blaugrana, ya que suele apostar por la posesión de balón, un juego asociativo y salida desde atrás. No obstante, cabe mencionar que el futbolista de 16 años tiene el sueño de jugar algún día en el Real Madrid .

Gil entraría como anillo al dedo al estilo de juego del Barcelona, pues es un futbolista que sabe moverse entre líneas y tiene una buena lectura del partido, por lo que podría adaptarse rápido. Además, el canterano de Tijuana tiene llegada al área, virtud que lo convierte en un mediocampista goleador.

Cabe destacar que estos resultados se obtuvieron de la base de datos de la Inteligencia Artificial que no puede predecir el futuro, pero sí le permite realizar estimaciones cercanas a la realidad.

¿Gilberto Mora al Real Madrid?

Gilberto Mora ha sido tendencia en las redes sociales en las últimas horas, ya que surgió el rumor de que es del interés del Real Madrid, aunque hasta el momento solo es eso, ya que no hay una oferta oficial por el mexicano.

Mora sigue destacando en la Liga BBVA MX, hecho que le valió para ser visto por clubes europeos, entre ellos el Ajax de Países Bajos y el Barcelona, según el periodista Julio Rodríguez. Por el momento, el jugador de 16 años es de Xolos, club que buscaría darle salida después del Mundial de 2026, cuando cumpla la mayoría de edad.