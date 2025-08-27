El ‘dolor de cabeza’ que afecta a Gabriel Milito en la preparación de Chivas vs Cruz Azul

Chivas, bajo la dirección técnica de Gabriel Milito, atraviesa un momento crítico en el Apertura 2025 de la Liga BBVA MX . Con solo una victoria en cinco partidos disputados, los rojiblancos se ubican en el lugar 16 de la tabla general, un arranque muy alejado de las expectativas que se generaron en la pretemporada. La urgencia de sumar tres puntos es evidente, y el duelo del sábado contra Cruz Azul, en el Estadio Akron, se presenta como una oportunidad para enderezar el rumbo. Sin embargo, las circunstancias no favorecen al estratega argentino, quien enfrenta serias complicaciones para preparar este encuentro ante la Máquina de Nicolás Larcamón.

Te puede interesar: Obtuvo la novena con Cruz Azul, pero no tiene la medalla de campeón por una conmovedora razón

El principal obstáculo para Milito es la ausencia de nueve jugadores durante la semana de preparación. Cinco elementos titulares como Raúl “Tala” Rangel, Bryan González, Diego Campillo, Luis Romo y Armando “Hormiga” González, están concentrados con la Selección Mexicana en el Centro de Alto Rendimiento para un microciclo de trabajo con Javier Aguirre. Estos jugadores, convocados del 25 al 27 de agosto, regresarán a Verde Valle el jueves, dejando solo dos días para integrarse a los entrenamientos de Chivas antes del partido. Esta situación limita los elementos disponibles para Milito, que debe ajustar detalles en zona defensiva, ante un rival sólido como Cruz Azul, actual tercer lugar y campeón de la Concacaf.

¡El nuevo ídolo azulcrema! Saint-Maximin debuta con gol y baile

Más y más problemas para Milito

A las ausencias por Selección se suman cuatro bajas por lesión: José Castillo, Alan Pulido, Richard Ledezma y Daniel Aguirre, todos descartados para el sábado. A pesar de ello, el empate 3-3 ante Tijuana, remontando un 3-0, podría ser un impulso anímico para los rojiblancos.

Milito deberá afinar la estrategia con un plantel mermado. La afición espera que Chivas muestre carácter en el Akron, pero las bajas y el calendario complicado, que incluye América, Tigres y Toluca en las próximas semanas, ponen a prueba la capacidad del técnico argentino para revertir la crisis de resultados.

Te puede interesar: El equipo con más asistencia de la Jornada 6, del Apertura 2025 de la Liga MX