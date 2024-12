La curiosa felicitación del técnico de San Luis para la Liga MX

El técnico español, Domenec Torrent, se mostró emocionado tras la histórica clasificación de Atlético de San Luis a las semifinales del Apertura 2024 de la Liga MX. Los potosinos, que eliminaron a Tigres UANL en el Estadio Universitario por global de 3-0, se enfrentarán ahora al otro club de la Sultana del Norte, Rayados de Monterrey.

Domenec Torrent, feliz con el formato de Liguilla

En conferencia de prensa, Torrent destacó la emoción que genera el formato de la Liga MX con el sistema de liguilla: “No es lo mismo la fase regular, que por cierto me encanta el formato, yo lo desconocía que era Apertura y el Clausura, y la emoción que tienen los juegos es bestial. Felicito a la liga mexicana, yo al principio no lo entendía, prefería siempre jugar una liga larga, pero (es buena) para el espectador por las emociones”.

Te puede interesar: Paunovic habla sobre su futuro en el banquillo de Tigres

Sobre el próximo rival, Rayados de Monterrey, el entrenador español reconoció la calidad del plantel regiomontano: “Monterrey te lo digo claro tiene arriba 4 monstruos o 5, es un equipo que no necesita muchas cosas para marcarte goles. Marcó 5 goles (vs Pumas), lo primero que me viene a la cabeza son 4 o 5 tan buenos que tienen arriba, más otras cosas, tienen mucha calidad. Tenemos que estar al límite en todo, a esto se llega una vez cada no sé cuánto y ahora tenemos que aprovechar que estamos bien y que estamos confiados”.

Atlético de San Luis: La sorpresa del torneo

Atlético de San Luis se ha convertido en la sorpresa de este torneo y ahora buscará dar otro golpe de autoridad al eliminar a La Pandilla en una serie que promete ser emocionante. Torrent y sus dirigidos llegan a esta instancia con la moral a tope y con la ilusión de alcanzar una final histórica. El partido de ida se jugará en el Estadio Alfonso Lastras a media semana, mientras que la vuelta se disputará en el Estadio de Rayados el fin de semana.

Te puede interesar: ¡Ejemplar reacción! La Liga MX informa sobre los actos de violencia en el Pumas vs Rayados