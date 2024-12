¡Ejemplar reacción! La Liga MX informa sobre los actos de violencia en el Pumas vs Rayados

La violencia volvió a manchar el futbol mexicano la tarde de este domingo durante la eliminación de Pumas en los cuartos de final del Apertura 2024. Durante la derrota de los felinos frente a los Rayados de Monterrey en la capital, las cámaras captaron una fuerte bronca entre algunos de los presentes en el recinto, pasaron varios segundos antes de que la seguridad en la zona del inmueble se hiciera presente. Sin embargo, los responsables ya fueron detenidos, así lo informó la Liga BBVA MX.

“Personas involucradas en un altercado de seguridad en el Estadio Olímpico Universitario fueron detectados y detenidas por personal de seguridad que estuvieron pendientes para resguardar el partido. Los involucrados en la situación de seguridad que se vivió en las gradas fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes. Por su parte, la Comisión Disciplinaria analizará la información proporcionada por parte de los comisarios en el juego”, dice el comunicado compartido en redes sociales.

A pesar de que solo llegaban con desventaja de un gol después de un apretado partido de ida en la Sultana del Norte, los universitarios no pudieron aprovechar la localía para asegurarse un lugar en las semifinales. Los dirigidos por Martín Demichelis escaparon de la Ciudad de México con goleada de 5-3 (6-3 global) y buscarán llegar a la final cuando se midan al Atlético de San Luis en la siguiente fase de Liguilla.

Los involucrados en la situación de seguridad que se vivió en las gradas fueron… — Liga BBVA MX Corporativo (@LigaBBVAMXCorp) December 2, 2024

Por los regiomontanos marcaron Germán Berterame, que hizo doblete, Lucas Ocampos, Gerardo Arteaga y Óliver Torres. El Monterrey se sacó la espinita de la eliminación a manos de los felinos hace algunos meses en la Leagues Cup.

El encuentro no estuvo exento de cierta polémica y Gustavo Lema, el técnico de Pumas, criticó la labor de los responsables de dictar sentencia en su conferencia de prensa.

Domènec Torrent ya piensa en los Rayados de Monterrey

El entrenador del Atlético de San Luis, clasificado a las semifinales del Apertura 2024 este domingo tras eliminar a Tigres, Domènec Torrent, habló sobre su próximo rival en la Liguilla de la Liga BBVA MX.

“Monterrey arriba tiene cinco monstruos, un equipo que no necesita hacer muchas cosas para manejar goles. Tienen calidad y nosotros como equipo tenemos que estar atentos sino no llegamos, se llega una vez cada no sé cuánto y ahora estamos confiados y ver qué pasa en los próximos partidos”, dijo el técnico catalán.

