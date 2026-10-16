Don Alfredo Harp Helú sobre Benjamín Gil, nuevo manager de Diablos: UNO DE SUS GRANDES DESEOS ERA MANEJAR A LOS DIABLOS ROJOS

Luego de anunciarse que Benjamín Gil será el manager de los Diablos Rojos del México para la temporada 2027 de la Liga Mexicana de Beisbol, el dueño del equipo Don Alfredo Harp Helú, habló sobre el gran deseo que existía en Benji, de ser el manejador de los escarlatas, lo cual ahora se le ha cumplido.

Benjamín Gil es oficialmente quien llevará las riendas de la novena escarlara en la LMB, dejando atrás a los Charros de Jalisco que en el marco de este movimiento le dieron las gracias. Con toda la información y el anuncio, no se olvidó aquella declaración del exjugador de beisbol quien dijo en la Serie del Rey 2025 que no se le antojaba ser manager de Diablos refiriéndose a una afición grosera que él particularmente no quería representar.

Don Alfredo Harp Helú, hace revelación sobre Benji Gil

Ahora, quien será su jefe en Diablos, Don Alfredo Harp dueño de Diablos y Guereros de Oaxaca soltó esta declaración que viene a ponerle más sabor a esta contratación y a generar más expectativa rumbo a su presentación que será el lunes en la casa de los escarlatas.

"Se presenta el próximo lunes (Benjamín Gil) y a ver, no nos hagamos bolas, él es muy comprometido y uno de sus deseos era manejar a los Diablos Rojos. Si él tenía esas ganas de llevar a Diablos pues ya se le va a hacer y para el equipo es algo muy bueno", comentó Don Alfredo Harp en el marco de la presentación de Guerreras en la Liga Mexicana de Softbol.

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