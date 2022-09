¿Dónde y cuándo ver el evento de Ubisoft Forward?

Ubisoft Forward es el evento donde se presentan todos los títulos por venir de la compañía de Ubisoft, este sábado 10 de septiembre podrás disfrutar de esta transmisión que promete diversas sorpresas para los fanáticos de una de las sagas más aclamadas, Assassin´s Creed.

Bienvenido al mayor patio de recreo: la Historia.



Obtén más información sobre el futuro de la marca durante el Assassin's Creed Showcase, este 10 de septiembre.#AssassinsCreed pic.twitter.com/EBI7tFhx3w — Ubisoft Latam (@UbisoftLatam) September 6, 2022

¿Dónde ver Ubisoft Forward?

Podras disfruta del evento en Twitch, Youtube y el sitio oficial de Ubisoft de dejamos los links para que no te pierdas ni un segundo de este las nuevas noticias.

Horarios del Ubisoft Forward

12 PM PT

3 PM ET

7 PM BST

8 PM CEST

Uno de los títulos que más se espera es la nueva entrega de Assassin´s Creed que lleva con el nombre Mirage, promete regresar a las habilidades ya antes vistas en sus videojuegos más reconocidos, también veremos un poco más de Skull and Bones, todavía no cuenta con fecha de estreno, pero si no sufre ningún retraso es seguro que lo disfrutemos este mismo año.

Recordemos que Ubisoft también está trabajando en juegos muy esperados como Avatar: Frontier of Pandora y el mundo abierto de Star Wars, dos títulos que visualmente se espera que sean de otro mundo y aptos para disfruta al máximo en las nuevas generaciones.

Nuevos juegos de Assassin´s Creed

Bloomberg informó que se está trabajando en 3 entregas de la saga, dos para todo tipo de consolas y una para dispositivos móviles, nos situaran en Japón y Sacro Imperio Romano Germánico donde se involucrarán juicios de brujas.

Al parecer será un gran evento para Ubisoft donde lanzaran sus noticias más relevantes del año además de continuar con el servicio de sus juegos de parrilla los cuales son Rainbow Six Siege y For Honor.

No te pierdas de la cobertura por Azteca Esports con las noticias más relevantes en el mundo de los videojuegos y de disfrutar contiendas en los deportes electrónicos.