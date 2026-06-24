La selección de Chequia le teme fervientemente a este jugador mexicano: “Es el más talentoso”

México cerrará la Fase de Grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ esta noche ante República Checa. A pesar de ya haber asegurado la primera posición del Grupo A, el conjunto europeo mantendrá recaudos especiales para tratar de sumar puntos en su último duelo de la primera ronda en busca de la clasificación. En este contexto, desde Chequia creen que Gilberto Mora será el jugador a neutralizar durante el cotejo.

Miroslav Koubek, entrenador de Chequia, pasó por conferencia de prensa previo al duelo contra la Selección Mexicana y reconoció el talento de Gilberto Mora, quien lo consideró como el futbolista más talentoso que tiene la plantilla de Javier Aguirre. Además, el técnico intuye que el jugador de Xolos de Tijuana estará desde el inicio en el Estadio Ciudad de México, demostrando que tiene bien estudiado al combinado azteca.

Chequia teme por la calidad de Gilberto Mora

"Sabemos de él, es un gran jugador, gran talento mexicano, el más talentoso, entendemos que pueden ir cambiando, por eso analizamos a todos los jugadores, no sólo a los titulares. Mora es muy técnico, inteligente, joven, seguramente tiene sus fallas, pero tal como los demás, tiene alto nivel de equipo, esa mentalidad muy importante”, fue lo que expresó Koubek ante los medios de comunicación.

Gilberto Mora, el jugador más joven de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, llevó un parche especial en el partido inaugural|Crédito: @miseleccionmx / X

Cabe recordar que República Checa está al borde de la eliminación en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Cayeron en el debut ante Corea del Sur y no pasaron del empate 1-1 ante Sudáfrica en la segunda jornada. Con apenas un punto, los europeos necesitan sumar sí o sí contra México y el triunfo será el único resultado que les asegurará su participación en la ronda de Diecieseisavos de Final. Por esta razón, Chequia cree que neutralizar a Mora será clave para aspirar a conseguir el objetivo.

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El rendimiento de Gilberto Mora en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Gilberto Mora ha tenido una Copa Mundial de la FIFA 2026™ de crecimiento controlado con la Selección Mexicana. El mediocampista de Xolos debutó ante Sudáfrica al ingresar al minuto 66 por Álvaro Fidalgo, en una noche especial para el futbol mexicano: se convirtió en el jugador más joven del torneo y fue ovacionado por la afición en el Estadio Ciudad de México.

Gilberto Mora ingresó vs Sudáfrica|Crédito: @miseleccionmx / X

Su impacto, hasta ahora, no se mide en goles o asistencias, sino en la confianza que genera dentro del proyecto del ‘Vasco’ Aguirre. Ante Corea del Sur volvió a iniciar en la banca, una decisión que fue explicada como parte de una dosificación estratégica: el cuerpo técnico priorizó perfiles con mayor recorrido defensivo para ese partido y contempló a Mora como una pieza para cambiar el ritmo en el complemento.

¿Gilberto Mora será titular contra Chequia?

Para el duelo ante Chequia, el panorama cambió. México ya está clasificado y el cuerpo técnico analiza rotaciones para administrar cargas antes de los Dieciseisavos de Final. En ese contexto, Gilberto Mora aparece con opciones reales de ser titular: diversos reportes lo incluyen en el mediocampo junto a Edson Álvarez y Obed Vargas.

De todos modos, su titularidad todavía debe tomarse como probable y no como confirmada. Además, existe la posibilidad de que Luis Romo ceda su lugar para que Mora arranque contra Chequia.

En caso de iniciar, Mora tendría su primera titularidad mundialista en un escenario ideal para México: con el boleto asegurado, frente a una Chequia obligada a ganar y en un partido que puede servirle al combinado azteca para probar una media cancha más joven, dinámica y con mayor capacidad de conducción entre líneas.