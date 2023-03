DeAndre Hopkins aclara los rumores sobre su salida de los Cardinals

En los últimos días el nombre de DeAndre Hopkins ha sonado mucho en el entorno de la NFL. Durante el Scouting Combine varios rumores lo colocaron fuera de los Arizona Cardinals. Sin embargo, el receptor abierto aclaró las dudas respecto a su futuro.

“Obviamente, ya sabes, he estado escuchando muchas conversaciones comerciales”, dijo Hopkins en el programa The Pat McAfee Show. “Tomo las cosas día por día. No miro hacia el futuro. Vivo en el momento presente. En este momento, los Arizona Cardinals son el equipo y la lista en la que estoy y me estoy preparando”. para lo que sea que depare el futuro. Realmente no espero con ansias el futuro. Les dejo que hablen”.

Los señalamientos sobre Hopkins, uno de los mejores en su posición en toda la NFL, se han fortalecido con la salida del gerente general Steve Keim y la llegada de Monti Ossenfort en su lugar, pero el jugador fue contundente al subrayar que todos esos murmullos carecen de sustento.

“Me encantaría darte toda la información que pueda, pero en este momento, hemos estado manteniendo la cabeza fría”, dijo Hopkins. “Obviamente, prestar atención a los titulares y periódicos y cosas así porque tienes que hacerlo. Sabes, cuando escuchas algunos de esos rumores comerciales, odias pensar que todas esas cosas son mentiras.”

Hopkins no descarta que los Cardinals decidan cortarlo

No obstante, reconoció que se mantiene atento a la información que pueda surgir, pues a pesar de que se concentra con los Cardinals, sabe que si el equipo quiere lo puede enviar a otra franquicia.

“Ya me transfirieron una vez y escuché especulaciones al respecto y pensé, ‘No, los Texans nunca me cambiarían’, y luego, lo siguiente que supe es que ya era parte de los Cardinals. Así que mantenemos mucha atención a los medios, pero nosotros mismos no publicamos nada de eso. DeAndre Hopkins hará lo que DeAndre Hopkins hace cuando está en el campo. Eso es todo lo que me importa”, finalizó.