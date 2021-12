¿Dónde jugará Edwin Cardona la próxima temporada?

El futuro de Edwin Cardona es una incógnita, hoy se venció el plazo para que Boca Juniors hiciera válida la opción de compra impuesta por los Xolos de Tijuana. El conjunto xeneize no envió el correo electrónico para adquirir los derechos federativos del colombiano. Es decir que Cardona tendría que reportarse en Tijuana en cuánto acabe la participación de Boca Juniors este año.

Que Boca no haya ejercido la opción de 5 millones de dólares, acordada en el contrato por el préstamo del futbolista cafetalero, no significa que Boca no quiera contar con el mediocampista creativo. Y es que, Juan Román Riquelme y compañía sí quieren que Cardona se quede en el club, pero consideran muy alta la cantidad que tendrían que desembolsar por el jugador de 29 años de edad y por ello buscan negociar con el club fronterizo.

Desde Argentina aseguran que la intención de Boca Juniors es conseguir a Cardona a mitad de precio, incluso se asegura que Jorge Amor Ameal, presidente del cuadro bostero, se habría comunicado hace algunos días con la gente de Xolos para decirles que les interesa comprar al jugador pero que el máximo que puede desembolsar su institución son dos millones y medio de billetes verdes.

El club Xeneize maneja otras alternativas

Por otro lado, existe la versión de que Boca Juniors también estaría dispuesto a buscar otro préstamo para contar con el futbolista durante un tiempo más. En este posible escenario, los de la Ribera estarían dispuestos a utilizar a dos futbolistas como moneda de cambio en este hipotético préstamo. Ambos delanteros, Walter Bou, hermano de Gustavo con pasado en el cuadro mexicano, y Ramón “Wanchope” Ábila.

Serán semanas clave para que se determine en qué equipo jugará Edwin Cardona, quien el 8 de diciembre cumplirá 29 años y no ha logrado establecerse en ningún club. En México deslumbró por su calidad, pero sus pasos por Monterrey, Pachuca y Tijuana estuvieron marcados por la irregularidad y en todos esos clubes sus distintos entrenadores lo terminaron desterrando a la banca, justamente, porque su capacidad muy pocas veces se vio reflejada en sus actuaciones.