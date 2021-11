Duilio Davino, mandó un contundente mensaje a los jugadores de Rayados

Tras la eliminación del Monterrey en Cuartos de Final, El presidente deportivo de Rayados, Duilio Davino, fue tajante y aseguró que pertenecer a este equipo representa un reto mayúsculo y lo jugadores deben de estar conscientes de que jugando para “La Pandilla” deben aspirar a ganar todo y si no es así tiene las puertas abiertas.

“Los jugadores que estén aquí es porque entienden que este equipo sin duda tiene todo para estar siempre peleando los mejores puestos, porque es el mejor el club en el que te pueden estar, El que no lo entienda así sin duda no merece estar aquí”, aseguró Davino en Conferencia de Prensa.

Duilio Davino no sólo habló de los objetivos del equipo, también afirmó que los jugadores, cuerpo técnico y directiva no se pueden dar el lujo de caer en una zona de confort o conformarse con ganar la Liga de Campeones Concacaf.

“El tema de la zona de confort es que nosotros tenemos que hacerlo como una continuidad, de que no podemos nunca caer en zona de confort, a qué voy a que si ganamos la Concacaf, no podemos relajarnos y pensar que con esto el semestre está salvado”, añadió.

Davino pone la vara alta

Finalmente el Presidente Deportivo de Rayados enfatizó en el tema de haber quedado eliminados en Cuartos de Final y aseguró que sin duda alguna esto es un fracaso.

“Eso también se habló con Javier y Javier está consciente. Y para eso sería bueno tener a todos los jugadores en el mayor tiempo posible, hoy o este año por el tema de la pandemia pues muy apretado, fechas FIFA triple, muchos partidos, muchos jugadores que no pudimos tener, pero esto no es excusa, fue lo que tuvimos pero eso no es excusa para terminar el nueve de la tabla y eliminados en cuartos, es un fracaso para nosotros”.

Rayados buscará reforzarse de cara al próximo torneo y la Directiva es consciente de que lo sucedido en este semestre no se pude repetir.

“Ya estamos trabajando en eso, pensando en eso, trabajando con el cuerpo técnico viendo cómo podríamos siempre tener un mejor equipo posible para el siguiente torneo”.