Dónde ver EN VIVO y GRATIS el Tigres vs Toluca, de la jornada 11 del torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX | Presentado por Nissan

La Jornada 11 nos depara una revancha de la Final del torneo Apertura 2025 de la Liga Mx, cuando Toluca ganó el bicampeonato al vencer al equipo de Tigres, enfrentamiento que se volverá a repetir en compromiso del torneo regular este viernes 9 de octubre.

Toluca y Tigres han dado juegazos en los últimos años y se espera que en el Volcán Universitario los dos equipos se brinden a su público y sobre todo, que los felinos salgan con el cuchillo entre los dientes para salir de a poco del décimo quinto sitio en el que se encuentran.

Este Apertura 2026 ha sido de contrastes entre ambas escuadras, pues mientras Toluca está en la cima como líder absoluto con 20 puntos, los Tigres que atraviesan por cambios están en el sitio 15.

Los precios de los boletos para ver el Tigres vs Toluca

Los precios de los boletos únicos y personales para este juego, van de los más caros que son de 2,000 pesos hasta los económicos de 900 pesos.

Butaca - $2,000

Preferente - $1,500

Go sur y norte $1,000

General Sol - $900

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Los antecedentes de Tigres vs Toluca en Liga MX

Estos son los resultados de los últimos resultados entre los equipos de Tigres y Toluca en el torneo mexicano, teniendo como antecedente más próximo un empate sin golpes en en el Volcán el torneo pasado.



Tigres 0-0 Toluca 17 de enero 2026 Clausura 2026

Toluca 2-1 Tigres 14 diciembre 2025 Final vuelta Apertura 2025

Tigres 1-0 Toluca 11 diciembre 2025 Apertura 2025 Final ida Apertura 2025

Toluca 3-4 Tigres 26 julio 2025 Apertura 2025

Toluca 3-0 Tigres 17 mayo 2025 Clausura 2025

Horario y dónde ver el Tigres vs Toluca de la jornada 11 de la Liga MX

El cotejo de la fecha 11 entre Tigres y el cuadro de Toluca, lo podrás apreciar este viernes 9 de octubre, desde las 8:50 de la noche, con los comentarios y narración del mejor equipo de comentaristas, teniendo en los comentarios a David Medrano y Luis García; a nivel de cancha estará Omar Villarreal y en la crónica Christian Martinoli.