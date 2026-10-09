Hora exacta para ver el Puebla vs León, partido de la Jornada 11 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX; el pronóstico de lluvia para la hora del juego

El Puebla se enfrenta a León en actividad de la Jornada 11 del torneo Apertura 2026 de la Liga MX, el cual reanuda el torneo tras una pausa muy larga por la fecha FIFA, la cual habría servido a ambos equipos para ajustar y mejorar en ciertos puntos con la intención de volver más fuertes y cerrar sólidos certamen que va hacia la recta final, por lo que los puntos que se reparten esta noche son de vital importancia para seguir con las esperanzas de permanecer en zona de calificación.

El compromiso de camoteros ante los esmeraldas de este 9 de octubre, lo podrás ver por Azteca Siete desde las 6:50 de la tarde.

Te podría interesar: Cristiano Ronaldo podría recibir un castigo ejemplar de Portugal que podría durar hasta seis meses

Este encuentro, destaca de entre el resto, pues han sabido hacer su torneo y están con una posibilidas latente de entrar a la Liguilla; León está metídismo ahí a estas alturas de la competencia y Puebla conquetea con ingresar entre los mejores.

Te podría interesar: Los comentaristas que narrarán en TV Azteca el partido Tigres vs Toluca

Puebla y León también se podrían enfrentar a otro factor y es la posibilidad de lluvia para su partido de Jornada 11

El pronóstico del clima en Puebla, y de acuerdo al horario del partido que será a las 7:00 PM, prevalece con latentes posibilidades de lluvia e inclusive podría haber tormentas eléctricas, considerando también la influencia del Huracán Simón por lo que muchas zonas del país registran lluvias.

Si eventualmente la lluvia aparece y se intensifica, quizás podría haber algún tipo de retraso, pero el pronóstico es de una posible lluvia en el horario.

¿Cómo llegan Puebla y León para el partido de la Jornada 11 del torneo?

El equipo de Puebla aparece en el noveno sitio del torneo con 14 puntos, luego de cuatro juegos ganados con dos empates y cuatro descalabros en el certamen. Restando seis juegos no es descabellado pensar que una buena racha los clave en Liguilla pero para allá, desde esta noche ante León deben sumar puntos.

Luego está León, que está en el quinto sitio con cinco juegos ganados, dos partidos empatados y tres derrotas teniendo en total 17 puntos. Increíblemente ahora solo tres puntos los separan en relación a Toluca que es el líder por lo que una victoria esta noche los pondría como líderes de toda la competencia.

Los ocho equipos que HOY 9 de octubre aparecen en la Liguilla del Apertura 2026 de la Liga MX

1 Toluca

2 América

3 Chivas

4 Querétaro

5 León

6 Atlas

7 Cruz Azul

8 Xolos

Al fin regresó el viernes con La Franja ⚽️🔥 ármate el plan con la bandita que HOY JUEGA EL PUEBLAAAA 🔵 Así como nosotros, tú también puedes jugar en @calientesports 🔥 #MásAcciónMásDiversión ➡️: https://t.co/dA9oHXGt7E https://t.co/snVRpL8xMG — Club Puebla🎽 (@ClubPueblaMX) October 9, 2026