HORA EXACTA para ver el Utah vs Memphis; ¿debutará HOY Karim López en la NBA?

La temporada avanza rápidamente y el público mexicano se impacienta con el NO debut de Karim López en la duela de la NBA. El domingo tampoco fue el día esperado y este lunes el Utah vs Memphis se espera con ansias. Por ello, he aquí el Dónde ver EN VIVO de las actividades del basquetbol de los Estados Unidos. El duelo está pactado para suceder HOY 26 de octubre a las 19:00 horas en tiempo de la CDMX… en el Delta Center.

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¿Qué esperar del Utah vs Memphis y el posible debut de Karim López?

La temporada 2026-27 recién comienza y las actividades no se detienen. Estos dos equipos se encuentran por segunda ocasión en este inicio de actividades, recordando que los Memphis Grizzlies se llevaron el primer juego 123-103. Después de eso, los de Utah ganaron su segunda partida del año y cayeron en su más reciente compromiso ante los Lakers de Luka Doncic. Por ello, este duelo serviría para igualar su récord a dos triunfos y dos caídas.

Por su parte, los de Memphis llegan con tres triunfos al hilo. Victoria sobre el Jazz, triunfo ante los Warriors y 3-0 éxito gracias a un 112-123 ante los Kings de Sacramento. Con eso, se espera que el cuarto compromiso victorioso llegue en su visita al Delta Center. Mientras tanto, la afición mexicana anhela que el debut de Karim López por fin se dé, pues no ha tenido minutos hasta el momento.

¿Dónde ver EN VIVO el Utah vs Memphis con el posible debut de Karim López?

Las opciones en México han tenido las siguientes plataformas como las predilectas para disfrutar de la mayoría de las actividades (o todas) de la temporada de la NBA en años recientes.

Prime Video - Este servicio streaming tiene varios de los juegos de temporada regular y fases finales.

Este servicio streaming tiene varios de los juegos de temporada regular y fases finales. Disney+/ESPN - Si tienes el paquete más caro de esta plataforma (confirma directamente con el proveedor), puedes ver diferentes partidas de la fase regular y todo lo que ocurra en las finales de la temporada.

Si tienes el paquete más caro de esta plataforma (confirma directamente con el proveedor), puedes ver diferentes partidas de la fase regular y todo lo que ocurra en las finales de la temporada. NBA League Pass - Si eres fanático total, esta es la opción que ofrece la propia liga. Tienes acceso a todos los encuentros del año y además a contenido exclusivo.

@sportsillustrated.mexico 🏀🇲🇽 ¡FALTAN 2 DÍAS PARA EL DEBUT DE KARIM LÓPEZ EN LA NBA! En entrevista exclusiva con Sports Illustrated México, Karim comparte el sueño que lo llevó hasta la mejor liga de basquetbol del mundo y lo que viene para su carrera. 🔥 El mexicano ya dio un paso histórico, pero tiene claro que esto apenas comienza. Su siguiente sueño es seguir creciendo y dejar huella en la NBA. 🚀 Conoce la mentalidad de Karim López antes de su debut. ♬ sonido original - Sports Illustrated mx

¿Por qué Karim López no ha debutado en la NBA?

Aunque se entiende que es un proceso y que nada le aseguraba ser referente de inmediato a los 19 años, muchos aspiraban a verle siquiera unos segundos y más sabiendo que su equipo ha conseguido los triunfos. Los primeros dos duelos del año no vio minutos por decisión técnica, sin embargo en el enfrentamiento ante los Kings… Karim López entró a la lista de lesionados. Parece que su golpe en la rodilla no es nada grave, por lo que podría regresar al banquillo y esperar su gran oportunidad este 26 de octubre de 2026.