Grizzlies vs Jazz: La Hora para ver EN VIVO el DEBUT de Karim López en la NBA

Hoy es un miércoles especial para el deporte mexicano, pues Karim López podría ver su debut en la máxima exigencia de la NBA. Y es que la temporada 2026-27 está aquí y se enfrentan los Memphis Grizzlies contra el Utah Jazz. Por eso, esta es la información sobre cómo y dónde ver EN VIVO el duelo que sería histórico para el baloncesto mexicano. El juego está pactado para iniciar a las 18:30 en horario de la CDMX, esto en el FedExForum.

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¿Qué esperar del posible DEBUT de Karim López en la NBA?

La temporada regular del basquetbol de primer nivel inicia para estos equipos, esto en Tennessee. Los Grizzlies de Memphis requieren de un inicio de campaña que les permita soñar un poco, después de quedarse sin postemporada el año pasado y terminar con un terrible récord de 57 derrotas y 25 victorias.

Mientras que en el contexto mexicano, la atención está puesta en lo que puede ser la noche soñada para Karim López, quien podría debutar con su equipo en la NBA.

¿Dónde ver el posible debut de Karim López en el Grizzlies vs Jazz?

Para el público mexicano existen 3 opciones para la presente temporada, mismas que han sido las de los años recientes. Solamente se te anima a preguntar los detalles directamente con el proveedor.

Prime Video - La plataforma de Amazon ofrece algunos partidos semanales y ciertas eliminatorias de postemporada. Además se indica que el debut de Karim López va por esta señal.

La plataforma de Amazon ofrece algunos partidos semanales y ciertas eliminatorias de postemporada. Además se indica que el debut de Karim López va por esta señal. Disney+/ESPN - Esta opción tiene cerca de 120 partidos de temporada regular, playoffs y las finales.

Esta opción tiene cerca de 120 partidos de temporada regular, playoffs y las finales. NBA League Pass - Esta es la elección más completa, pues es el medio oficial de la liga. Tienes acceso a todos los encuentros de la temporada 2026-27 y demás contenido exclusivo.

¿Quién es Karim López, jugador de los Memphis Grizzlies?

Karim López es un basquetbolista profesional de 19 años, nacido en Hermosillo, Sonora. El mexicano está haciendo historia al ser el primer seleccionado azteca en ser elegido en la primera ronda del draft. Aunque su selección llegró gracias a los Detroit Pistons, fue traspasado esa misma noche al equipo de Memphis. Se desempeña como alero y en pretemporada acumuló 8 puntos, 7 rebotes y 2 asistencias… en los pocos minutos que le dieron en esos partidos previos.

¿Cuántos mexicanos han jugado en la NBA… además de Karim López?

Si se da el debut de Karim López en próximas horas, sería el octavos mexicano o basquetbolista con ascendencia mexicana que ha tenido participación directa con los equipos de la NBA.