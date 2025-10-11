deportes
Cruz Azul vs Pumas: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado del partido amistoso de Fecha FIFA, hoy viernes 10 de octubre; marcador online

Sigue en vivo y gratis el resultado del partido amistoso de la fecha FIFA entre Cruz Azul vs Pumas hoy viernes 10 de octubre del 2025

Este viernes 10 de octubre del 2025, durante la pausa del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX, se enfrentan Cruz Azul vs Pumas en un encuentro amistoso para mantenerse en ritmo a pesar de la fecha FIFA.

El partido se disputará en punto de las 20 horas tiempo del centro de México y se disputará en el estadio Heart Health Park.

Ambos equipos buscarán mantenerse en un buen ritmo de futbol. Cruz Azul jugará ante el América en la Jornada 13 del Apertura 2025 y Pumas jugará ante Rayados de Monterrey, llegando con una racha de tres partidos consecutivos perdiendo.

Cruz Azul
Pumas
