Dónde y en qué estadio se juega el Colombia vs Ghana del Mundial 2026

Colombia y Ghana se disputarán el último pase a la ronda de los octavos de final, que arrancará este sábado 4 de julio con el duelo entre Canadá y Marruecos, para después disputarse el México contra Inglaterra, partido en el que el equipo azteca le lleva ventaja en cuestión de efectividad. Pero antes de ello, los sudamericanos y africanos se medirán en los 16avos, que ya tiene lugar y fecha en esta Copa Mundial de la FIFA 2026™.

El partido entre Colombia y Ghana se disputará este viernes 3 de julio en punto de las 7:30 de la tarde (hora centro de México) en el Estadio Kansas City, ciudad de Estados Unidos que lleva el mismo nombre y que se podrá seguir completamente en vivo a través de la plataforma de Azteca Deportes.

El partido entre Colombia y Ghana se disputará este viernes en punto de las 7:30 de la tarde en el Estadio Kansas City.|Visit Kasas City

Así llega Colombia a los 16avos de final del Mundial 2026

Colombia llega al duelo de 16avos como favorita al colocarse como líder del Grupo K con 7 puntos, producto de 2 victorias y un empate. La selección sudamericana inició con el pie derecho la justa mundialista al meterle 3 goles a Uzbekistán.

TE PUEDE INTERESAR:



Mientras que para la segunda fecha los colombianos derrotaron por la mínima a RD Congo y en su tercer encuentro de fase de grupos hicieron un partidazo ante Portugal, duelo que terminó en un empate a cero goles, pero que demostró su poderío como equipo.

Así llega Ghana a los 16avos de final del Mundial 2026

El camino de Ghana fue completamente diferente al de su rival, ya que avanzó a la ronda de eliminación como tercer lugar del Grupo L, por debajo de Inglaterra y Croacia. El cuadro africano inició su participación con una victoria sobre Panamá.

Para el segundo duelo tuvieron un gran resultado al empatar contra Inglaterra, uno de los candidatos a llevarse el título. Sin embargo, para la tercera fecha cayeron ante Croacia, la cual ya había sido eliminada por Portugal.

México vs. Inglaterra, solo por Azteca Deportes

México e Inglaterra jugarán los octavos de final este domingo 5 de julio en punto de las 5:30 de la tarde. El partido será transmitido por la señal de Azteca 7 y por el portal web de Azteca Deportes completamente en vivo, con la narración de Christian Martinoli y los comentarios de Luis García y Jorge Campos.