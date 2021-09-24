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Fútbol

Donnarumma podría salir del PSG por decisión de Messi

El portero italiano, Gianluigi Donnarumma, no está contento con el rol que ha tenido en el PSG, pues Lionel Messi apoya a Keylor Navas.

Donnarumma fuera del PSG

Escrito por: Azteca Deportes

Gianluigi Donnarumma llegó al Paris Saint Germain como una de las contrataciones estrellas para esta temporada 2021-2021. Desafortunadamente para él, no ha tenido los minutos que hubiera deseado, pues en nueve partidos oficiales, suma apenas dos encuentros disputados y siete en la banca.

Desde un principio se sabía que tenía que disputarse la titularidad con Keylor Navas, pero no esperaba que estuviera tanto tiempo en el banquillo. “Donnarumma no está contento”, informó el medio francés “Corriere della Sera”.

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Ellos mismos aseguraron que “Di Maria, Paredes, Marquinhos, Neymar y Lionesl Messi hacen bloque con Navas, sin tener nada en contra del portero italiano”, lo que hace suponer que el poder sudamericano le está haciendo frente al arquero tico, para que se quede con la titularidad.

Donnarumma podría salir a la Juventus

Keylor tiene contrato hasta 2024 con el PSG, lo que complica aún más el tiempo de Donnarumma con el PSG, los primeros en levantar la mano son la Juventus, equipo que busca sentar a Szczesny y en diciembre contar con el campeón de la Europa como arquero número uno de Massimilaino Allegri.

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Messi causa baja con el PSG

El astro argentino está descartado para el partido que disputarán frente al Montpellier de este fin de semana, y sigue en recuperación por la contusión ósea en la rodilla izquierda que se produjo el pasado domingo, cuando salió de cambió en la remontada de su equipo ante el Lyon.

Mauricio Pochettino, entrenador del PSG, espera poder contar con Leo para el partido de la Champions League contra el Manchester City del próximo martes.

“Esperemos que pueda llegar, tenemos que ser cuidadosos y ver la evolución de Messi en los próximos días”, aseguró Pochettinno en la rueda de prensa previa al encuentro vs el Montepellier, compromiso de la Jornada 8 de la Ligue 1.

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