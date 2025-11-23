Dos estrellas de la NFL podrían perderse el resto de la temporada

Los equipos de la NFL siguen sufriendo bajas importantes en la temporada, dos de las estrellas de la liga podrían perderse el resto de la campaña por lesiones, lod Detroit Lions y los Atlanta Falcons se han visto afectados por las lesiones de dos de sus estrellas.

El Ala cerrada de los Lions de Detroit, Sam Laporta, que había sido uno de los mejores de su posición esta campaña con 40 recepciones para 489 yardas y 3 anotaciones, sufrió una lesión en la espalda que lo obligó a someterse a una cirugía y sus posibilidades de regresar a jugar este año son mínimas.

Las bajas por lesión en la NFL

Por otra parte el QuarterBack de los Falcons de Atlanta, Michael Phenix Jr sufrió una rotura parcial del ligamento cruzado anteriorde la rodilla izquierda durante la derrota de los Falcons por 30-27 ante los Carolina Panthers y el entrenador en jefe, Raheem Morris, confirmó que el mariscal de campo se perderá un período prolongado.

Dos bajas significativas para los equipos de la NFL, los Falcons tenían una mínima esperanza de sobreponerse al 3-7 que registran en la temporada para pelear por un pase a la postemporada en la división del sur en la Conferencia Nacional, sin embargo, la lesión de su QB disminuye sus posibilidades.

Los Lions pierden a uno de los hombres más importantes en la ofensiva de Jared Goff, LaPorta es una de las primeras opciones para el QB de Detroit, es apenas el segundo jugador al que más veces le ha lanzado esta temporada solo por detrás de Amon-Ra St. Brown.