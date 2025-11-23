Papa León XIV vendría a México en el 2026, ¿Se sumará en el marco del Mundial?

Dentro de casi seis meses arranca el Mundial 2026 en México, Estados Unidos y Canadá y cuando hay 42 selecciones calificadas y seis boletos aún disponibles, podría darse una sorpresa más y podría ser la inclusión del Papa León XIV quien afirmó que le gustaría visitar México y otros país de Latinoamérica.

El Papa León XIV, quien ocupa la máxima posición en la Iglesia Católica desde el 8 de mayo del 2025, cuando fue anunciado sucesor del Papa Francisco, fue abordado hace unos días en el que se le cuestionó sobre sus planea próximos viajando al extranjero y dejó claro que entre sus planes está visitar en el 2026 la Ciudad de México y a la Virgen de Guadalupe.

Aunque es una mera interpretación de sus palabras y deseos, no es descabellado pensar que su visita podría darse en el marco del Mundial 2026 que sucederá desde el 11 de junio en México. Sería una de las grandes personalidades y que incluyen a todas las razas, religiones y más.

"A todos los lugares, yo encantado de viajar, el problema es programar con todos los compromisos. Pero sí a Fátima, a Guadalupe también en México, y luego Uruguay, Argentina, pendientes y a Perú por supuesto, etcétera”, acotó el Papa León XIV quien se podría disponer a hacer su primera visita de este tipo tras haber sido elegido este 2025.

¿Cuándo arranca y cuándo es la FINAL del Mundial 2026?

La Copa del Mundo del 2026 comenará el próximo 11 de junio en el Estadio Azteca y concluirá el 19 de julio en el Estadio MetLife.

¿Qué selecciones han clasificado directamente al Mundial 2026?

México (País sede)

(País sede) Estados Unidos (País sede)

(País sede) Canadá (País sede)

(País sede) Japón (AFC)

(AFC) Nueva Zelanda (OF)

(OF) Irán (AFC)

(AFC) Argentina (CONMEBOL)

(CONMEBOL) Brasil (CONMEBOL)

(CONMEBOL) Ecuador (CONMEBOL)

(CONMEBOL) Uruguay (CONMEBOL)

(CONMEBOL) Paraguay (CONMEBOL)

(CONMEBOL) Colombia (CONMEBOL)

(CONMEBOL) Uzbekistán (AFC)

(AFC) Corea del Sur (AFC)

(AFC) Jordania (AFC)

(AFC) Australia (AFC)

(AFC) Marruecos (CAF)

(CAF) Túnez (CAF)

(CAF) Egipto (CAF)

(CAF) Argelia (CAF)

(CAF) Ghana (CAF)

(CAF) Cabo Verde (CAF)

(CAF) Sudáfrica (CAF)

(CAF) Catar (AFC)

(AFC) Arabia Saudita (AFC)

(AFC) Inglaterra (UEFA)

(UEFA) Costa de Marfil (CAF)

(CAF) Senegal (CAF)

(CAF) Croacia (UEFA)

(UEFA) Francia (UEFA)

(UEFA) Portugal (UEFA)

(UEFA) Noruega (UEFA)

(UEFA) Países Bajos (UEFA)

(UEFA) Alemania (UEFA)

(UEFA) Bélgica (UEFA)

(UEFA) Austria (UEFA)

(UEFA) España (UEFA)

(UEFA) Suiza (UEFA)

(UEFA) Escocia (UEFA)

(UEFA) Panamá (CONCACAF)

(CONCACAF) Curazao (CONCACAF)

(CONCACAF) Haití (CONCACAF)

