Papa León XIV vendría a México en el 2026, ¿Se sumará en el marco del Mundial?
El Papa León XIV dijo en una reciente entrevista que le gustaría visitar México y otros países de Lationamérica; recalcó que el 2026 es un año clave pero su agenda es cerrada.
Dentro de casi seis meses arranca el Mundial 2026 en México, Estados Unidos y Canadá y cuando hay 42 selecciones calificadas y seis boletos aún disponibles, podría darse una sorpresa más y podría ser la inclusión del Papa León XIV quien afirmó que le gustaría visitar México y otros país de Latinoamérica.
El Papa León XIV, quien ocupa la máxima posición en la Iglesia Católica desde el 8 de mayo del 2025, cuando fue anunciado sucesor del Papa Francisco, fue abordado hace unos días en el que se le cuestionó sobre sus planea próximos viajando al extranjero y dejó claro que entre sus planes está visitar en el 2026 la Ciudad de México y a la Virgen de Guadalupe.
Aunque es una mera interpretación de sus palabras y deseos, no es descabellado pensar que su visita podría darse en el marco del Mundial 2026 que sucederá desde el 11 de junio en México. Sería una de las grandes personalidades y que incluyen a todas las razas, religiones y más.
"A todos los lugares, yo encantado de viajar, el problema es programar con todos los compromisos. Pero sí a Fátima, a Guadalupe también en México, y luego Uruguay, Argentina, pendientes y a Perú por supuesto, etcétera”, acotó el Papa León XIV quien se podría disponer a hacer su primera visita de este tipo tras haber sido elegido este 2025.
¿Cuándo arranca y cuándo es la FINAL del Mundial 2026?
La Copa del Mundo del 2026 comenará el próximo 11 de junio en el Estadio Azteca y concluirá el 19 de julio en el Estadio MetLife.
¿Qué selecciones han clasificado directamente al Mundial 2026?
- México (País sede)
- Estados Unidos (País sede)
- Canadá (País sede)
- Japón (AFC)
- Nueva Zelanda (OF)
- Irán (AFC)
- Argentina (CONMEBOL)
- Brasil (CONMEBOL)
- Ecuador (CONMEBOL)
- Uruguay (CONMEBOL)
- Paraguay (CONMEBOL)
- Colombia (CONMEBOL)
- Uzbekistán (AFC)
- Corea del Sur (AFC)
- Jordania (AFC)
- Australia (AFC)
- Marruecos (CAF)
- Túnez (CAF)
- Egipto (CAF)
- Argelia (CAF)
- Ghana (CAF)
- Cabo Verde (CAF)
- Sudáfrica (CAF)
- Catar (AFC)
- Arabia Saudita (AFC)
- Inglaterra (UEFA)
- Costa de Marfil (CAF)
- Senegal (CAF)
- Croacia (UEFA)
- Francia (UEFA)
- Portugal (UEFA)
- Noruega (UEFA)
- Países Bajos (UEFA)
- Alemania (UEFA)
- Bélgica (UEFA)
- Austria (UEFA)
- España (UEFA)
- Suiza (UEFA)
- Escocia (UEFA)
- Panamá (CONCACAF)
- Curazao (CONCACAF)
- Haití (CONCACAF)
🇲🇽✝️“Me encanta viajar, el problema es coordinar compromisos”, dijo el papa León XIV, quien dejó entrever que México, especialmente la Basílica de Guadalupe, está entre sus posibles destinos pic.twitter.com/QTyE73wTkB— adn Noticias (@adnnoticiasmx) November 22, 2025