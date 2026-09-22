Estos dos futbolistas cubrirían las bajas de Monterrey en esta Fecha FIFA

El mundo entero vivirá una Fecha FIFA única, pues el nuevo plan del organismo rector del futbol fue juntar septiembre y octubre en una mega fiesta de selecciones. Ante eso, la particularidad en México es que la Liga BBVA MX jugará su Jornada 10 mientras los combinados nacionales ya están en actividad. Por ello, Monterrey se enfrentará a dos bajas muy importantes, aunque parece que la solución para Almeyda llega justo a tiempo.

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¿Qué futbolistas reforzarán a Monterrey en esta Fecha FIFA?

Desde inicio de temporada los clubes sabían que esta décima fecha se jugaría sin los futbolistas que fueran citados por sus selecciones nacionales. Y en el caso de Rayados, México le arrebató dos futbolistas titulares en el esquema de Matías Almeyda. Orbelín Pineda y Víctor Guzmán son parte de la primera convocatoria de Rafa Márquez con el tricolor.

Eso evidentemente atrae un problema o situación que debe gestionarse con sabiduría. Para ello, las propias altas del club parece que le resolvieron los problemas de inmediato al estratega argentino. Y es que los lesionados de los días recientes ya estarían completamente listos para volver tras cuidarles el fin de semana pasado.

Aunque se indicaba que Diego Rossi sí estaría disponible para las actividades contra Cruz Azul, se decidió cuidarlo completamente. Por su parte, Carlos Salcedo se reportó con molestias en el tobillo y desde mitad de semana (la pasada) se anunció como baja. Ahora, ambos estarían de vuelta y cumpliendo roles casi idénticos a los dos hombres de México que acudieron al llamado del Káiser.

¿Cómo luce Monterrey en estos momentos con Matías Almeyda?

Tras pedir calma y confianza en el proyecto, los dirigidos de Almeyda consiguieron un triunfo trascendental el sábado pasado cuando recibieron a Cruz Azul. Eso los acercó a la zona de liguilla, situación que resulta un poco difícil de ver para el aficionado (no estar entre los primeros 8), aunque tienen todavía un partido pendiente.

Por ello, el juego ante Atlante es de suma importancia para instalarse en zona de fiesta grande, tomando en cuenta que el Apertura 2026 está extremadamente cerrado. Hoy Monterrey está a solo un punto de distancia de la zona de clasificación, por lo que este juego no es uno más en el calendario.