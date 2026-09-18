ÚLTIMA HORA: Rafa Márquez REVELA su primera convocatoria como DT de México

Este jueves 17 de septiembre del 2026, Rafael Márquez reveló su primera convocatoria con México para disputar los primeros encuentros en su proceso como entrenador de la Selección Mexicana.

La convocatoria de Rafael Márquez

La convocatoria de Rafael Márquez para los próximos cuatro partidos de México son:

Porteros



Raúl Rangel

Oscar García

Alex Padilla

Defensas



Jorge Sánchez

César Montes

Johan Vásquez

Víctor Guzmán

Israel Reyes

Jesús Gallardo

Mateo Chávez

Everardo López

Mediocampistas



Orbelín Pineda

Alan Cervantes

Denzell García

Fidalgo

Erik Lira

Obed Vargas

Gilberto Mora

Luis Chávez

Jeremy Márquez

Delanteros



Piojo Alvarado

Santiago Gimenez

Hormiga González

German Berterame

Hirving Lozano

Posteriormente, se integrarán seis jugadores más a la convocatoria tras el partido de Colombia, los cuales son:



Diego Campillo

Luis Romo

Hugo Camberos

Santiago Sandoval

Isaís Violante

Los 30 futbolistas arrancan este nuevo proceso de la Selección Mexicana, cuatro partidos en los que se espera que todos puedan tener minutos y empezar a convencer a Rafael Márquez para futuros juegos.

A la convocatoria pero para entrenar con el equipo se unen tres jugadores de la categoría sub-20, los cuales son:



Yohan Orozco

Juan Echilvestre

Henrique Simeone

Los primeros partidos de México al mando de Rafael Márquez

Los cuatro juegos que se disputarán en la fecha FIFA de septiembre-octubre son:

Sábado 26 de septiembre — México vs Colombia

Sede: M&T Bank Stadium, Baltimore, Maryland (EE.UU.)

Partido amistoso (Fecha FIFA)

Martes 29 de septiembre — México vs Perú

Sede: Sports Illustrated Stadium, Harrison, Nueva Jersey (EE.UU.)

Partido amistoso (Fecha FIFA)

Octubre 2026

Sábado 3 de octubre — Estados Unidos vs México

Sede: State Farm Stadium, Glendale, Arizona (EE.UU.)

Partido amistoso (Fecha FIFA)

Martes 6 de octubre — México vs Chile

Sede: Los Angeles Memorial Coliseum, Los Ángeles, California (EE.UU.)

Partido amistoso (Fecha FIFA)

Recuerda que podrás seguir EN VIVO y GRATIS estos cuatro partidos de la Selección Mexicana por el canada de Azteca Siete y la App de TV Azteca Deportes y la página de aztecadeportes.com. La primera cita será el sábado 26 de septiembre en punto de las 6:30 pm cuando México se vea las caras con Colombia.

