ÚLTIMA HORA: Rafa Márquez REVELA su primera convocatoria como DT de México
Rafael Márquez dio a conocer en las redes sociales su primera convocatoria de la Selección Mexicana para la fecha FIFA de septiembre-octubre
Este jueves 17 de septiembre del 2026, Rafael Márquez reveló su primera convocatoria con México para disputar los primeros encuentros en su proceso como entrenador de la Selección Mexicana.
La convocatoria de Rafael Márquez
La convocatoria de Rafael Márquez para los próximos cuatro partidos de México son:
Porteros
- Raúl Rangel
- Oscar García
- Alex Padilla
Defensas
- Jorge Sánchez
- César Montes
- Johan Vásquez
- Víctor Guzmán
- Israel Reyes
- Jesús Gallardo
- Mateo Chávez
- Everardo López
Mediocampistas
- Orbelín Pineda
- Alan Cervantes
- Denzell García
- Fidalgo
- Erik Lira
- Obed Vargas
- Gilberto Mora
- Luis Chávez
- Jeremy Márquez
Delanteros
- Piojo Alvarado
- Santiago Gimenez
- Hormiga González
- German Berterame
- Hirving Lozano
Posteriormente, se integrarán seis jugadores más a la convocatoria tras el partido de Colombia, los cuales son:
- Diego Campillo
- Luis Romo
- Hugo Camberos
- Santiago Sandoval
- Isaís Violante
Los 30 futbolistas arrancan este nuevo proceso de la Selección Mexicana, cuatro partidos en los que se espera que todos puedan tener minutos y empezar a convencer a Rafael Márquez para futuros juegos.
A la convocatoria pero para entrenar con el equipo se unen tres jugadores de la categoría sub-20, los cuales son:
- Yohan Orozco
- Juan Echilvestre
- Henrique Simeone
Los primeros partidos de México al mando de Rafael Márquez
Los cuatro juegos que se disputarán en la fecha FIFA de septiembre-octubre son:
- Sábado 26 de septiembre — México vs Colombia
- Sede: M&T Bank Stadium, Baltimore, Maryland (EE.UU.)
- Partido amistoso (Fecha FIFA)
- Martes 29 de septiembre — México vs Perú
- Sede: Sports Illustrated Stadium, Harrison, Nueva Jersey (EE.UU.)
- Partido amistoso (Fecha FIFA)
Octubre 2026
- Sábado 3 de octubre — Estados Unidos vs México
- Sede: State Farm Stadium, Glendale, Arizona (EE.UU.)
- Partido amistoso (Fecha FIFA)
- Martes 6 de octubre — México vs Chile
- Sede: Los Angeles Memorial Coliseum, Los Ángeles, California (EE.UU.)
- Partido amistoso (Fecha FIFA)
Recuerda que podrás seguir EN VIVO y GRATIS estos cuatro partidos de la Selección Mexicana por el canada de Azteca Siete y la App de TV Azteca Deportes y la página de aztecadeportes.com. La primera cita será el sábado 26 de septiembre en punto de las 6:30 pm cuando México se vea las caras con Colombia.