Rafa Márquez revela la convocatoria que haría para su primer juego con México

Este miércoles 12 de agosto del 2026 reveló All Fútbol MX, que Rafa Márquez dio a conocer que para su primera convocatoria con México no habrá muchos cambios con respecto a la última que tuvo la Selección Mexicana que fue durante el Mundial 2026.

“Para mi primera convocatoria, no habrá muchos cambios con respecto al equipo que fue a la Copa del Mundo".

“For my first call-up, there won’t be many changes from the squad that went to the World Cup.”🚨💣 Rafa Marquez ahead of facing Colombia, Peru, USA, and Chile as Mexico’s new head coach. ✍🏼 pic.twitter.com/SK4wzCXQ3b — All Fútbol MX 🇲🇽 (@AllFutbolMX) August 12, 2026

La convocatoria que tendría Rafael Márquez

La última convocatoria de México al mando de Javier Aguirre fue la siguiente:

Porteros



Raúl Rangel (Guadalajara/Chivas)

Carlos Acevedo (Santos Laguna)

Guillermo Ochoa (AEL Limassol)

Defensas



Jorge Sánchez (PAOK)

César Montes (Lokomotiv Moscú)

Edson Álvarez (Fenerbahçe)

Johan Vásquez (Genoa)

Israel Reyes (América)

Mateo Chávez (AZ Alkmaar)

Jesús Gallardo (Toluca)

Mediocampistas



Erik Lira (Cruz Azul)

Luis Romo (Guadalajara)

Álvaro Fidalgo (Real Betis)

Orbelín Pineda (AEK Atenas)

Obed Vargas (Atlético de Madrid)

Gilberto Mora (Tijuana)

Luis Chávez (Dinamo Moscú)

Brian Gutiérrez (Guadalajara)

Delanteros



Raúl Jiménez (Fulham)

Alexis Vega (Toluca)

Santiago Giménez (Milan)

Armando González (Guadalajara)

Julián Quiñones (Al-Qadisiyah)

César Huerta (Anderlecht)

Guillermo Martínez (Pumas UNAM)

Roberto Alvarado (Guadalajara)

Algunos de los cambios que podría hacer Rafael Márquez es convocar a otro portero tras el retiro de Guillermo Ochoa. Otro de los cambios que podría tener en su convocatoria sería al delantero Guillermo Martínez que no se encuentra pasando por un buen momento de calidad en el terreno de juego.

Es posible que haya algún otro futbolista que Rafael Márquez no considere que este pasando por un buen momento y por eso no sea convocado para el partido ante Colombia que será el próximo 26 de septiembre de 2026 en el M&T Bank Stadium de Baltimore.

El próximo partido de la Selección Mexicana (absoluta/masculina) es el amistoso contra Colombia el sábado 26 de septiembre de 2026, en el M&T Bank Stadium de Baltimore, Maryland (EE.UU.).

Los juegos que tendrá México en la fecha FIFA de septiembre y octubre son:



México vs Colombia sábado 26 de septiembre de 2026.

México vs Perú 29 de septiembre de 2026.

Estados Unidos vs México 3 de octubre de 2026.

México vs Chile 6 de octubre de 2026.