¿Dos grandes figuras NO estarán en los Juegos Olímpicos de París 2024?

Uno de los máximos eventos de este verano, los Juegos Olímpicos de París 2024, tendrá una multitud de estrellas del deporte en acción en las diferentes disciplinas, pero este miércoles se ha conocido oficialmente que dos grandes figuras no verán acción.

El torneo de futbol, es uno de los que más reflectores tiene pues los participantes llevan figuras consolidadas y otros que están emergiendo.

Pero al no ser un torneo OFICIAL de la FIFA, los jugadores tienen la opción de pedir no ser convocados y más cuando los torneos quedan muy pegados este verano entre Copa América, Eurocopa 2024, Juegos Olímpicos y los torneos de clubes.

Lionel Messi revela que no va a París 2024

Se tenía la esperanza de que Lionel Messi pudiera ir a París 2024, a los Juegos Olímpicos, al torneo que ya ha ganado una ocasión, para ello se tiene que remontar hasta Beijing 2008.

Messi, siendo con el paso de los años una superestrella, ha cuidado su desgaste y ahora llegando de 37 años esa prevención aumenta.

Por lo que Messi reveló el miércoles que en definitiva no va a París 2024 a los Juegos Olímpicos y que ya habló con el seleccionador de la sub-23, el exfutbolista Javier Mascherano, y le anunció que no iba a estar en ese equipo que buscará el oro que el seleccionado ya obtuvo en 2004 y en 2008.

“Hablé con ‘Masche’ y la verdad es que los dos entendimos la situación”, afirmó a ESPN.

EFE

Mbappé, la joven estrella que no iría al evento de su país

Mbappé no está en la lista preliminar y parece muy difícil que se someta a un desgaste que conlleva EURO 20214, Juegos Olímpicos y el inicio de su aventura en el Real Madrid.

El atacante no aparece en una pre lista del seleccionador Thierry Henry, pero el mismo ex jugador explicó que no está la puerta cerrada y pueden haber movimientos y la lista adelantada, cumple una necesidad sobre lo que se tiene como realidad.

Mbappé podría al final ser incluido por un acuerdo entre todas las partes y tener acción en París 2024, aunque sea por breves momentos.