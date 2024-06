La inesperada confesión de Messi sobre la final entre Argentina y Francia en Qatar 2022

A pocos días de que comience la Copa América, donde la selección de Argentina espera refrendar el título conseguido en Brasil en el 2021, el astro argentino Lionel Messi habla sobre la final ante Francia en la Copa del Mundo Qatar 2022.

“Por ahora no la vi. Capaz que más adelante, en algún momento. Mis recuerdos están todos acá (se señala la cabeza) y la vivo de la manera que la tengo acá y recuerdo lo que recuerdo. Hay muchas cosas que por ahí se me escapan, pero bueno, por ahora me quedo con lo que con lo que tengo sin repasarla”, declaró Messi en entrevista para medio informativo Infobae.

Messi habla de cómo vivió la atajada de Dibu Martínez a pocos minutos que terminara el encuentro y que la historia hubiera cambiado.

“La última jugada del Dibu, por ejemplo, no la viví de la manera que la vivió la mayoría, porque fue una jugada tan rápida. Yo por ahí estaba lejos y no la veo bien y al mismo tiempo sale la contra que me cae la pelota a mí y terminamos con el cabezazo de Lautaro. Entonces no la sufrí de la manera que la sufrieron todos. Obviamente la vi después repetida mil veces. Te van apareciendo y a los días de haber sido campeones, mucho más. Miraba repeticiones de un montón de jugadas, pero del partido, de los 90 minutos, de la prórroga, penales y todo eso, no”, señaló el jugador del Inter Miami.

Messi declara qué cambió en su vida luego de haber levantado el trofeo de la Copa del Mundo: “Ahora ya soy consciente de que somos campeones del mundo. Pero es como que cambió todo pero al mismo tiempo no cambió nada. Conseguimos el objetivo, que obviamente era lo que más deseábamos yo, mi familia y todos, pero después la vida sigue. Al mismo tiempo, al ser campeón del mundo te sentís realizado. Conseguí todo, pude lograr conseguir los objetivos y los sueños que tenía y el poder decir eso es muy difícil. Ese ‘ya está' es la definición justa y lo que sentía en ese momento, porque era lo que faltaba para... ya está".

Fecha y hora de los partidos de Argentina en la Copa América

La selección de Argentina, con Messi como su capitán, debuta en la Copa América enfrentando a Canadá el jueves 20 a las 18:00 horas en el Mercede-Benz Stadium. Su segundo encuentro será ante Chile el martes 25 a las 19:00 horas en la cancha del MetLife Stadium, cerrando la fase de grupos ante Perú el sábado 29 a las 18:00 horas en el Hard Rock Stadium.

Todos los partidos en este mes de junio y con horario del centro de México.