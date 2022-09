Dos Santos tras récord de triunfos: “No hay que volvernos locos”

Al partido contra Santos Laguna, pendiente de la Jornada 5, el América llegará con nueve triunfos consecutivos, una nueva marca para el club; sin embargo, Jonathan Dos Santos pide no echar las campanas al vuelo.

“El equipo trabaja muy bien, no tenemos que volvernos locos. Tenemos una muy buena dinámica de victorias, pero no hay que relajarnos, queda bastante, la Liguilla es otro torneo donde todo puede cambiar. Hay que pensar primero ene el partido de mañana y ganarlo”, dijo en conferencia.

El mediocampista de 32 años de edad evidenció que no desconoce las entrañas y el ego del equipo de Coapa, pero enfatizó la dirección adoptada por todo el plantel que comanda Fernando Ortiz.

“Es uno de los grupos donde más cómodo me he sentido. Es muy difícil que un equipo como América todos vayan por el mismo camino, pero, sinceramente, todos lo hacemos y felices. Como ha dicho el ‘Tano': no hemos ganado nada. Hicimos historia en el club, estamos en los libros de América y hay que seguir”, explicó.

Dos Santos y su enorme admiración por el trabajo de Fernando Ortiz

Citar al director técnico del cuadro emplumado sirvió como antesala para que Dos Santos se deshiciera en elogios hacia el argentino.

“‘Tano’ es muy diferente a todos los que he tenido. Siempre he dicho que un entrenador tiene que ser una gran persona y él lo ha demostrado, es un entrenador muy cercano; juegues o no, siempre está ahí, pregunta cómo estás. Lo colocaría en los primeros lugares, saben la clase de persona que es. Para mí, es lo más importante, que sea buena persona”, expuso.

En caso de imponerse a los laguneros, el América habrá sellado su pase a la liguilla y aumentará a 10 su racha de victorias en fila —previo al Clásico Nacional contra las Chivas—. Aunque el futbolista surgido de La Masía transparenta la meta en el mediano plazo, no se brinca el siguiente escalón.

“Somos un equipo muy humilde en todos sentidos, vamos partido a partido. Suena muy trillado, pero es la verdad, está demostrando el equipo. No nos podemos engañar, tenemos un partido muy importante contra Santos, que viene muy bien. Ojalá podamos conseguir el campeonato, que es el objetivo que nos propusimos desde principio de temporada”, finalizó Jonathan.