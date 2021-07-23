Drones, perfectos aliados de los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020

Como parte de la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020, realizada este viernes 23 de julio de 2021 en el Estadio Olímpico, casi dos mil drones volaron sobre el cielo haciendo varias formas que dejaron a todos realmente sorprendidos.

Tokyo 2020 tecnológico

Con una majestuosa apertura de tres horas, el espectáculo aéreo de luces, causa una gran expectativa sobre todos los avances tecnológicos y nuevo que nos estará presentando Tokyo 2020. Además, de ser la justa olímpica más esperada y deseada, pasará a la historia como los Juegos Olímpicos más costosos en cuanto a su organización, ejecución y construcción.

Los drones no serán utilizados únicamente en la ceremonia de inauguración o de clausura, durante todas las competencias registrarán hasta el más mínimo detalle, en las premiaciones de cada disciplina, Tokio, promete presentar sorpresas innovadoras en los Juegos Olímpicos en la edición 2020. La capital de Japón ha asegurado que tiene más espectáculos tecnológicos programados, así que, no te pierdas todos los detalles por Azteca deportes.

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Tsunekazu Takeda, presidente de la candidatura de los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020, comentó que la ciudad nipona se proponía organizar y celebrar unos “Juegos muy compactos” y subrayó que, estaban disponibles “4 mil 500 millones de dólares en un fondo” que estaba aprobado y asignado para construir recintos y sedes deportivas.

En lo que respecta a este día, con la ceremonia de inauguración y la ejecución perfecta de casi dos mil artefactos voladores presenta a un Tokio como una gran caja de sorpresas tecnológicas que nos estará presentando en los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020.

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Los drones utilizados en la noche para la ceremonia de apertura de los olímpicos de Tokio fueron con exactitud 1.824, dejando una imagen icónica plasmada para todas la ediciones venideras de los Juegos Olímpicos. El primer diseño que se presentó en el cielo fue la cita olímpica seguida de un espectacular globo terráqueo .

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El sorprendente espectáculo aéreo fue acompañado con un tema musical que todas las naciones identifican y ponen en estado conciente. Imagine de John Lenon, fue interpretada por diferentes artistas entre los que destacan Alejandro Sanz, Angelique Kidjo, John Legend y Keith Urban.

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