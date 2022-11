DT del Atlante: “Celaya es superior a 10 equipos de la Liga MX”

En la antesala del juego de ida, el director técnico de los Potros, Mario García, adelantó sus expectativas y dejó ver lo bien valuado que tiene al circuito de plata del balompié azteca. Además, le tiró la presión a Celaya.

“De verdad que yo prefería enfrentar mañana a 10 equipos de Primera División que a este Celaya o la U de G que enfrentamos, porque la calidad, la intensidad o el planteamiento táctico que vamos a encontrar mañana, con todo respeto, para mí es superior. Te hablo de 10 equipos porque los he visto”, dijo, en conferencia.

Resumen: Celaya 1-0 Tepatitlán | Jornada 7 | Liga BBVA MX

Fiel a su costumbre, el estratega aprovechó la oportunidad para reforzar el apoyo que busca en torno a los elementos que dirige e, incluso, a los entrenadores contra los que compite.

“También somos representantes de esta posibilidad de voltear a lo que se hace en México y el talento mexicano, dentro de la dirección técnica y de la capacidad de nuestros jóvenes futbolistas mexicanos de aportar a nuestro futbol y de mejorarlo”, señaló.

Te puede interesar: Chivas recupera a una de sus estrellas para el Clausura 2023

El técnico del Atlante, dejó un mensaje respecto al futuro de sus jugadores

El timonel azulgrana deseó que, una vez que se defina al ganador entre el ‘Equipo del Pueblo’ y los Toros, sus pupilos hayan sido reclutados por algún equipo de primera categoría.





“Ojalá el lunes tengamos la mala noticia de qué nos abandonan varios y la buena noticia de qué los vamos a ver adelantarse en estar en primera división. Pronto esperemos alcanzarlos como proyecto”, comentó.

Te puede interesar: Pumas buscaría portero de Tigres para el Clausura 2023

En el mismo tenor, García utilizó el micrófono para abogar por oportunidades para los técnicos de Expansión y emitió una crítica al formato que se sigue comúnmente.

“Queremos ser potencia, ya no hay que comprar espejitos. Está bien, van a estudiar a escuelas donde llevan siete años que no dan una, mejor acá podemos autoestudiar, no me la cuenten. Cierto error, con 20 años en esto, también le sabemos, no tenemos que andar copiando cosas que no funcionan en una idiosincracia, en condiciones que son para México”, sentenció.