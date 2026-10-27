Técnico de Cruz Azul da PISTAS sobre el posible primer FICHAJE del club para 2027

Cruz Azul tuvo una semana perfecta al sumar 9 puntos de 9 posibles durante la fecha doble, esto después de que el equipo dirigido por Joel Huiqui derrotara como local a Juárez por 5-0, así como los triunfos que obtuvo en calidad de visitante frente a Pachuca y Querétaro, respectivamente.

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Con estos resultados, Cruz Azul pasó de rozar la Liguilla a hoy en día ser el sublíder de la competición por debajo del Club América. A pesar de ello, el entrenador mexicano se tomó un poco de su tiempo para hablar de un hombre que ha sido vinculado a La Noria para el siguiente año.

¿Qué piensa Joel Huiqui, DT de Cruz Azul, sobre Santiago Homenchenko?

Fue en la conferencia de prensa tras el juego ante los Gallos Blancos que el timonel de Cruz Azul fue cuestionado sobre Santiago Homenchenko, jugador uruguayo que no estuvo en este compromiso por una lesión pero que, sin embargo, ha sido vinculado a la institución capitalina.

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Ante este hecho, Joel Huiqui aseguró que el mediocampista charrúa tiene cualidades realmente interesantes en el terreno de juego, pero que, como otros elementos tanto dentro como fuera del país, están dentro de una carpeta de análisis sin que tenga ventaja sobre otros nombres.

“Santiago Homenchenko es un gran jugador, pero para la búsqueda de jugadores en el próximo torneo tenemos mucho tiempo para analizar. Santiago, como muchos otros más, siempre es una opción. Pero hoy estamos completos”, aseguró el timonel mexicano respecto al siguiente torneo.

¿Cuál es el valor en el mercado de Santiago Homenchenko?

De acuerdo con información del portal Transfermarkt, Santiago Homenchenko cuenta con un valor en el mercado de 4.5 millones de euros, una cantidad accesible para los montos que suele tener Cruz Azul en caso de que la directiva vaya por él en el siguiente mercado de fichajes.