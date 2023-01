DT de Pumas Femenil da plazo para que sean campeonas

El título en la categoría sub-18 de la Liga BBVA MX Femenil le valió a Jhonathan Lazcano la oportunidad de ser el director técnico del primer equipo de Pumas Femenil. Por su pasado inmediato, las expectativas son altas y él no pretende huir de la responsabilidad.

“El club siempre está para competir, somos Pumas. Vamos a buscar siempre un campeonato. Si me preguntan en tiempo, yo creo que vamos con la ilusión éste y, si no es éste, el otro. Yo creo que buscaremos eso cada torneo, un año yo creo o año y medio, si quieres un tiempo específico”, respondió, al cuestionamiento sobre el tiempo que le tomará a sus dirigidas ser protagonistas de la Liga BBVA MX Femenil.

Es el reto más grande de su carrera

En conferencia de prensa, el estratega explicó lo que ha significado para su causa tomar las riendas de un plantel que representa a una de las instituciones ‘grandes’ del balompié azteca.

“El reto más grande de mi carrera, eso representa. Es el reto más grande que he tenido por todo lo que conlleva, por estar en el máximo circuito, por estar en esta gran institución, por conocer sus valores. Me ha tocado estar en todo el proceso, de abajo, como auxiliar, como entrenador, me ha tocado ser campeón, me ha tocado estar en las categorías varoniles”, reflexionó.

Por su pasado en equipos con límite de edad y el éxito que de ahí ha brotado, Lazcano se identifica como un hombre con ADN auriazul y, desde su trinchera, desea impulsar a las nuevas generaciones de jugadoras.

“Pumas es la cantera. La cantera es algo fundamental en el club y es parte de la esencia. Si bien me tocó estar en la sub-17, que ahora es sub-18, son chicas que trabajan a tope, que lo hacen muy bien, que vienen empujando de buena manera, que acaban de conseguir el campeonato, por supuesto que las tenemos en cuenta. Habrá que ir dándoles un proceso correcto, no muy apresurado”, apuntó.

Este fin de semana, las universitarias iniciarán su participación en el Clausura 2023. Lo harán en el Estadio Akron, ante las Chivas, uno de los equipos que servirán como parámetro, según manifestó el timonel felino.

“Vamos en Jornada 1, por supuesto que mi idea será ir de menos a más y cerrar hacia arriba. No quiere decir que ahorita no estemos, ahorita estamos y queremos comprar retos. Comprar retos es comprar Chivas, Tigres o Pachuca. Eso, para mí, es comprar retos”, finalizó.

