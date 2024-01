¿Se va a la banca? DT de la Salernitana critica actuación de Memo Ochoa

La temporada 2023-2024 ha sido una llena de desafíos para la Salernitana de la Serie A, equipo e el que milita Guillermo Ochoa, pues se encuentran en el sótano de la tabla y a seis puntos de salir de los puestos de descenso.

Te puede interesar: Bayern Munich cae después de 26 años sin conocer la derrota

En la jornada 21, los Granates fueron remontados por el Genoa para terminar con una derrota de 2-1, que fue su decimotercer descalabro en lo que va de la temporada, que los mantiene con 12 puntos.

La crítica de Inzaghi a Memo Ochoa

Al término del encuentro, Filippo Inzaghi, enternador de la Salernitana, admitió su molestia por una derrota más de su equipo y aprovechó para lanzarle un dardo a Ochoa. El estratega italiano consideró que su escuadra merecía el empate.

“El equipo nunca sufrió y trato de construir. El espíritu estaba ahí, pero algunos errores individuales nos penalizaron más de lo que debían; también pegamos un disparo en el travesaño y merecíamos al menos el empate”, aseguró ‘Pipo’ Inzaghi.

Al hablar del guardameta mexicano, parece asegurar que uno de los errores de los que hablaba, le correspondieron a Ochoa. “No hizo ninguna parada, normalmente hace dos o tres atajadas, pero ahora tenemos otro partido en casa y tenemos que recuperarnos de inmediato”, comentó, “tenemos que revertir la tendencia, no nos debemos rendir. Si no podemos ganar estos partidos, debemos al menos empatarlos”, agregó el italiano.

Benjamín Salinas Sada habla sobre la posibilidad de traer el LAAC a México

El próximo rival de Ochoa y la Salernitana

De momento y con ya 21 partidos disputados, la Salernitana lleva apenas dos victorias y seis empates, lo que les suma un total de 12 unidades que los coloca en el sótano de la clasificación general y a seis puntos de puestos fuera del descenso.

Te puede interesar: ¿El reemplazo de Xavi Hernández? José Mourinho es visto en Barcelona

En la próxima fecha, la correspondiente a la 22, regresarán a casa, el Estadio Arechi, para recibir a la Roma, que actualmente se encuentra en el octavo peldaño de la tabla general con nueve victorias, cinco empates y siete derrotas.