Argentina vuelve a arrasar con México y esta vez en una liga que muchos no conocen

México históricamente ha sufrido a la selección de Argentina en todo tipo de categorías y torneos dentro del futbol. En esta ocasión, la historia no ha sido diferente y la Selección Mexicana de Talla Baja recibió una dura goleada a manos de su similar de la ‘Albiceleste’, remarcando la hegemonía argentina sobre mexicanos que cada vez es más habitual sin importar la categoría.

Argentina golea a México en la Copa América de Talla Baja 2025

El lunes 24 de noviembre, en el CEO Arena de Asunción, se vivió un apasionante choque entre México y Argentina por la segunda fecha del Grupo B de la Copa América de Talla Baja 2025. Los sudamericanos impusieron su jerarquía y golearon por 4-1 a la Selección Mexicana, que sirvió como un claro mensaje sobre el nivel deportivo dentro del futbol del equipo albiceleste .

Crédito: Selección Mexicana De Futbol Talla Baja / FB

De esta manera, Argentina consiguió sumar 6 puntos de 6, siendo el único líder de su zona tras haber goleado por 5-0 a Colombia en su debut, mientras que México se hunde en lo más bajo de la tabla. Pues el seleccionado nacional viene de caer por 2-1 ante Brasil en la primera jornada, por lo que tendrá que hacer un esfuerzo gigante para clasificar a la siguiente fase del torneo.

Así fue el desarrollo del duelo entre Argentina y México

Como es habitual en todas las categorías, el encuentro comenzó con un ritmo intenso, pero el primer golpe fue por parte de Argentina, quienes anotaron gracias a Catriel Brassesco. No obstante, la reacción de México no se hizo esperar y, en la segunda mitad, César Cervera logró perforar la portería rival colocando el empate en el marcador y que daba esperanzas de una remontada al pueblo azteca.

Sin embargo, la alegría mexicana duró poco, pues Argentina reaccionó de forma inmediata y Lucas Deamigo se encargó de poner el 2-1 en el marcador. Este gol rompió anímicamente a México y llenó de confianza a los argentinos, quienes terminaron anotando dos tantos más de la mano de Catriel Brassesco y Facundo Rojas, el capitán del conjunto sudamericano.

Crédito: Selección Mexicana De Futbol Talla Baja / FB

¿Qué le espera a México en la Copa América de Talla Baja 2025?

Tras caer ante Argentina, la Selección Mexicana sufrió su segundo descalabro en el torneo luego de ser derrotado por la ‘Verdeamarela’. Este martes 25 de noviembre, el equipo nacional tendrá un duelo crucial ante Guatemala, juego que se llevará a cabo a las 14:00 horas (Ciudad de México) y que podría definir el futuro de México en el torneo.

Este resultado refleja la hegemonía de Argentina dentro del futbol ya visto en la Copa del Mundo de la FIFA, el Mundial Sub-20 y otras competencias. Sin embargo, México año a año intenta mejorar su estructura dentro del deporte para, en un futuro, pelear de igual a igual con este tipo de potencias.