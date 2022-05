El duro mensaje de Julián Quiñones a los Tigres

A Julián Quiñones poco le importa lo que piensen sus excompañeros o los aficionados de los Tigres, después de festejar con desparpajo su gol anotado en el duelo de vuelta de las semifinales entre Atlas y el conjunto felino .

A punto del silbatazo de medio tiempo, el colombiano recibió el esférico dentro del área y perforó las redes defendidas por Nahuel Guzmán, para anotar el 1-0 que ponía al Atlas prácticamente en la Gran Final.

En la segunda mitad los regiomontanos lograron remontar de manera milagrosa, pero el conjunto tapatío sentenció con un penal marcado en tiempo de compensación, por lo que la afición recordó el tanto de Quiñones como uno de los clavos del ataúd, y en el cual el delantero festejó con mucha energía, a pesar de su pasado con los Tigres.

Dicha acción provocó que jugadores como Luis Quiñones y Guido Pizarro reclamaran al jugador, por un festejo que para ellos fue similar a una burla.

Sin embargo, el autor del tanto respondió este domingo a través de sus redes sociales diciendo: ”¿Cómo me piden cosas que ni ustedes mismos hicieron conmigo cuando estuve en Tigres, recibiendo insultos, mandando mensajes, metiéndose conmigo y con mi familia? Aún estando acá en Atlas todavía seguían con lo mismo, entonces ahora no me pidan cosas que no hicieron. Saludos”.

Los Tigres pierden sobre la mesa

De cualquier manera, el resultado de 4-1 en el Volcán Universitario ha sido anulado, pues los Tigres infringieron el reglamento con una alineación indebida por exceso de jugadores extranjeros sobre el campo.

Como me piden cosas que ni ustedes mismo lo hicieron conmigo aun estando en tigres recibiendo insultos, mandando msj metiéndose conmigo con mi familia y aun estando acá en Atlas todavía seguían con lo mismo entonces ahora no me pidan cosas que no hicieron ustedes saludos ☺️ — Julian Quiñones (@julian_quiones3) May 22, 2022

El duelo oficialmente ha quedado con un tablero de 2-0, y un global de 5-0 en favor del Atlas.

Aún así, a la afición de los Tigres y excompañeros de Julián Quiñones les ha dolido el festejo del jugador.