Dúvan Vergara, ex futbolista de Rayados, ¿jugaría en Tigres?

Tras la polémica que se generó luego de que elogió al eterno rival de la ciudad, un ex futbolista de los Rayados tuvo que salir a afirmar que nunca jugará en los Tigres.

Se trata del colombiano Duván Vergara, quien actualmente juega a préstamo en el Santos Laguna, pero su carta le sigue perteneciendo al Monterrey.

Apenas en agosto, el atacante sudamericano declaró que el conjunto de la UANL era de los “equipos grandes” del futbol mexicano y que tenía jugadores de jerarquía, lo que molestó inmediatamente a la afición de la ‘Pandilla’.

Sin embargo, hasta esta semana, Duván Vergara salió a defenderse al explicar que se malinterpretó lo que dijo.

“Hay personas que lo tomaron mal, obviamente existe la rivalidad entre Rayados y Tigres, en su momento hablé de el rival que era Tigres y dije que era el actual campeón y no estoy diciendo mentiras, hoy por hoy está en segundo lugar y han ganado cosas importantes”, afirmó en entrevista con el periodista Felipe Galindo.

El fugáz paso de Vergara por Rayados

Cabe recordar que el atacante colombiano llegó a la Comarca Lagunera para este Apertura 2023, después de haber estado tres torneos con el Monterrey, en donde tuvo poca participación por una grave lesión.

Así que fue más drástico en sus palabras y aseguró que nunca vestiría los colores del eterno rival de la ‘Pandilla’ para tratar de calmar las aguas.

“Obviamente no cambiaría a Rayados por Tigres nunca, nunca jugaría en Tigres ni nada que ver, porque respeto a la afición de Monterrey, me han brindado mucho cariño y creo que no jugaría en el rival de la ciudad”, apuntó.

En su paso con los ‘Guerreros’, el futbolista de 27 años de edad ha tenido continuidad con muchos minutos en el terreno de juego, a diferencia de lo poco que se le vio en cancha cuando estuvo en la ‘Sultana del Norte’ por estar fuera de las canchas en rehabilitación.

Hasta ahora se desconoce cuál será el futuro de Duván Vergara para el próximo año, ya que se fue a préstamo por un año con Santos Laguna.